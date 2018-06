Singapore gồng mình giữ an ninh thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng hai phái đoàn quan chức hai nước đang có phiên gặp mở rộng, sau khi phiên gặp riêng của hai lãnh đạo kết thúc một tiếng trước.



An ninh Singapore nhiều ngày nay đã được đặt ở tình trạng báo động cao, và đặc biệt cao trong sáng nay. Khu vực an ninh được thắt chặt nhất là đảo Sentosa, nơi diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trên bầu trời Sentosa sáng nay xuất hiện một trực thăng tuần tra vòng quanh.



Trực thăng quần trên bầu trời Sentosa (Singapore) sáng ngày diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều 12-6. Ảnh: TWITTER



Đây không phải lần đầu Singapore tổ chức các sự kiện cấp cao – như Đối thoại an ninh Shangri-La, nhưng thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm nay 12-6 có tầm vóc hoàn toàn khác.

“Đe dọa an ninh với hai lãnh đạo khác hẳn so với đe dọa an ninh các nhân vật tham gia Đối thoại an ninh Shangri-La” - South China Morning Post (SCMP) dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shamugam.



An ninh với hai lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên được đặt cao hơn an ninh các nhân vật khác Singapore từng đón. Trực thăng trên bầu trời Sentosa (Singapore) sáng ngày diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều 12-6. Ảnh: TWITTER



Theo ông Shamugam thì suốt hai tuần qua các quan chức, nhân viên an ninh Singapore đã phải chịu áp lực rất lớn với việc tổ chức an ninh. Đảo quốc này đã chi 15 triệu USD cho sự kiện này, một nửa trong số này là cho công tác an ninh.

Ông Shamugam cho biết đã phải huy động một lượng lớn nhân sự để đảm bảo an ninh thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử - một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất mà Singapore từng tổ chức. Khoảng 5.000 cảnh sát và nhân viên phản ứng nhanh đã được triển khai giữ an ninh khắp Singapore, đến khi thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc suôn sẻ. Singapore có tổng cộng 13.000 cảnh sát và 2.500 nhân viên phản ứng nhanh.



Cảnh sát Singapore được đặt vào tình trạng báo động cao nhiều ngày nay vì an ninh thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: SCMP



Ngoài cảnh sát và lực lượng phản ứng nhanh, Singapore còn triển khai ít nhất hai tàu chiến tuần tra vùng biển quanh đảo Sentosa.

Từ tuần trước, khu vực xung quanh ba khách sạn: Shangri-La – nơi ông Trump ở, St Regis – nơi ông Kim ở, và Capella – nơi diễn ra thượng đỉnh được xem là “các khu vực đặc biệt”, cảnh sát có quyền chặn và lục soát người và xe đi qua nơi này. Tại khách sạn Shangri-La ngoài lực lượng cảnh sát Singapore còn có một lượng lớn nhân viên mật vụ Mỹ. Không phận Singapore vẫn duy trì hạn chế cho đến ngày 14-6.



Cảnh sát được huy động giữ an ninh thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: SCMP



Các quan chức nhập cư trục xuất khoảng từ 3-4 người trong vài ngày gần đây nhưng không liên quan nghiêm trọng lắm tới an ninh. Ông Shamugam cho biết đến lúc này Singapore chưa nhận đe dọa cụ thể nào.