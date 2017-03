“Chúng tôi giải quyết từng trận một”

Đình Đồng bị cấm thi đấu đến hết mùa 2014 Chiều 1-3, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật hậu vệ Trần Đình Đồng (SL Nghệ An) sau tình huống vào bóng bằng cả hai chân làm gãy xương ống chân cầu thủ Nguyễn Anh Hùng (HV An Giang) trên sân Vinh ngày 26-2 tại vòng 7 V-League.

Án phạt cụ thể gồm 20 triệu đồng và cấm tham gia hoạt động bóng đá đến hết năm 2014. Ngoài ra, cầu thủ Đình Đồng có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các chi phí cho việc chữa trị chấn thương của cầu thủ Nguyễn Anh Hùng. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký quyết định, Đình Đồng có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF trước khi bản án có hiệu lực. Cũng trong ngày hôm qua, phía CLB SL Nghệ An đã phản ứng gay gắt về quyết định trên. NG.HUY