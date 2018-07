Fair play từ đấu trường World Cup đến V-League

Tây Ban Nha đoạt giải Fair Play và đề cử đầu tiên cho giải thưởng của báo Pháp Luật TP.HCM • Phóng viên Tú Phạm của báo Bóng Đá đề xuất giải thưởng Fair Play cho trọng tài Ngô Quốc Hưng và cựu trung vệ Huy Hoàng giờ là trợ lý của đội SL Nghệ An xả thân để giải nguy cho trọng tài Trần Đình Thịnh. Ở vòng 18 V-League, sau khi trận đấu giữa Nam Định và SL Nghệ An kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về đội khách, cho rằng trọng tài Trần Đình Thịnh có những tình huống thổi còi gây bất lợi cho đội nhà, một CĐV quá khích của Nam Định nhảy xuống sân đòi hành hung vua sân cỏ. Ngay lập tức, trọng tài bàn Ngô Quốc Hưng đã chạy nhanh đến ôm chặt CĐV này lại, cùng lúc Huy Hoàng giơ hai tay ngăn cản và che chắn cho trọng tài Thịnh. Cũng nhờ hành động dũng cảm này, trọng tài Thịnh an toàn và lực lượng an ninh mới ra tay trấn áp kịp thời. • Tây Ban Nha đoạt giải Fair Play ở mùa World Cup 2018 nhờ suốt các trận đấu chỉ nhận có một thẻ vàng của Sergio Busquets. Đây là giải thưởng của FIFA dành cho các đội vượt qua vòng bảng mới có đủ điều kiện dự tranh phần thưởng 50.000 USD. Tây Ban Nha bị phạm lỗi 59 lần và chỉ phạm lỗi 32 lần trong bốn trận đấu. Colombia đã giành danh hiệu Fair Play 2014. Tây Ban Nha đoạt giải này năm 2010 và đồng chia sẻ danh dự với Brazil vào năm 2006. TT