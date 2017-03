Phát hiện gần 1.000 vé giả giải bóng đá U-21 Quốc tế

Theo chủ cơ sở in Kim Phước số vé trên cơ sở đang in theo yêu cầu đặt hàng của hai người khách lạ và cơ sở chỉ nhận tiền công in.

Trước đó, trưa 23-10, Công an quận Cái Răng phát hiện tại khu vực Trường ĐH Tây Đô có một số người rao bán vé xem bóng đá giải U-21 Quốc tế báo Thanh Niên có dấu hiệu bất thường, qua kiểm tra công an phát hiện đây là vé giả. Từ đây, Công an quận Cái Răng phối hợp Đội CSHS đặc nhiệm (PC45) Công an TP Cần Thơ bắt quả tang một “đầu nậu” cung cấp vé giả tại một quán cà phê. Qua lời khai của đối tượng này, công an xác định vé được in tại cơ sở nên phối hợp kiểm tra hành chính cơ sở in Kim Phước này. Được biết qua so sánh với vé thật cho thấy kích thước vé giả nhỏ hơn, màu sắc đậm hơn, hình ảnh logo trên vé giả không rõ ràng, sắc nét và điểm khác biệt lớn nhất là trên vé giá không có dấu mộc tròn của ban tổ chức.

GIA TUỆ - THIÊN QUÂN