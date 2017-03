Công ty của vợ GĐ sở sử dụng 64 lao động TQ chui

Ngày 22-6, PV Pháp Luật TP.HCM làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu rõ hơn những sai phạm tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Silent Bay (gọi tắt là Công ty Silent Bay, có trụ sở tại TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 21-6, Tổng cục Du lịch đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Silent Bay do có nhiều sai phạm trong kinh doanh lữ hành, vi phạm trong việc đưa đón khách quốc tế. Công ty này do bà Huỳnh Thị Minh Thanh, vợ của ông Trương Đăng Tuyến, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa (nghỉ hưu từ ngày 1-4), đứng tên thành lập, hiện do ông Trương Đăng Vũ Thụy, con của ông Tuyến, điều hành.

Ông TRẦN SƠN HẢI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa:

Trước đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra một số vấn đề tại Công ty Silent Bay mà báo chí phản ánh. Sau khi Tổng cục Du lịch phát hiện nhiều sai phạm tại công ty này, tỉnh tiếp tục yêu cầu phải kiểm tra toàn diện mọi hoạt động của công ty.

UBND tỉnh đang chờ báo cáo của các đơn vị chức năng để có hướng xử lý. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là phải làm khẩn trương, nghiêm túc để ổn định hoạt động kinh doanh lữ hành tại Khánh Hòa.

Một lãnh đạo Tổng cục Du lịch:

Giả mạo giấy tờ để thành lập công ty

Trong sáu nhóm sai phạm tại Công ty Silent Bay mà đoàn kiểm tra của Tổng cục Du lịch mới phát hiện, nghiêm trọng nhất là sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Cụ thể, tháng 12-2015, bà Huỳnh Thị Minh Thanh, người đứng tên thành lập Công ty Silent Bay, đã làm giả hồ sơ để xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong hồ sơ đề nghị cấp phép, bà Thanh tự khai có bốn năm kinh nghiệm hoạt động lữ hành tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ du lịch Thành Thành và được công ty này xác nhận. Tuy nhiên, kết quả xác minh của Tổng cục Du lịch cho thấy bà Thanh chưa bao giờ làm việc tại Công ty Thành Thành. Việc làm giả giấy tờ, tài liệu này nhằm hợp thức hóa điều kiện người đại diện theo pháp luật của công ty lữ hành quốc tế phải có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này theo quy định. Ngoài ra, bà Thanh cũng không có giấy tờ gì khác chứng minh kinh nghiệm trong kinh doanh lữ hành khi đứng tên thành lập Công ty Silent Bay. Hiện nay ông Trương Đăng Vũ Thụy, Giám đốc Công ty Silent Bay, cũng không có giấy tờ, tài liệu nào để chứng minh kinh nghiệm của người điều hành công ty theo quy định của pháp luật.





Một sai phạm nghiêm trọng khác là Công ty Silent Bay có dấu hiệu tiếp tay đưa người Trung Quốc (TQ) sang làm việc trái phép tại Khánh Hòa. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra của Tổng cục Du lịch đã phát hiện có đến 64 người TQ đang làm việc tại công ty. Tất cả người này đều không có giấy phép lao động hay các giấy tờ liên doanh làm việc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo giải trình của Công ty Silent Bay, trong số 64 người TQ có 45 nhân viên giám sát tour, chăm sóc khách hàng, còn lại là nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, những nhân viên này không trình bày được công việc của họ. Nhiều khả năng đây là những hướng dẫn viên du lịch chui.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện một trường hợp ký hợp đồng lao động trái pháp luật giữa cá nhân một người TQ với Công ty Silent Bay. Hợp đồng này không đúng quy định do Công ty Silent Bay không được ký với cá nhân lao động nước ngoài, nhất là khi chưa rõ nhân thân của họ.

Bà PHAN THANH TRÚC, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa:

Việc cấp phép là của Tổng cục Du lịch

Trước đây, Sở VH-TT&DL (lúc đó bà Trúc làm phó giám đốc - PV) có tờ trình đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho Công ty Silent Bay. Sở chỉ đề nghị, còn việc cấp giấy phép là của Tổng cục Du lịch. Nay Tổng cục hậu kiểm, phát hiện vi phạm thì phải xử lý thôi. Bản thân tôi cũng đang bị kiểm tra nên tôi không thể phát biểu gì. Các anh cứ hỏi Tổng cục sẽ rõ.

Ông NGUYỄN SỸ KHÁNH, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang:

Tôi chỉ vừa mới biết Tổng cục Du lịch phát hiện 64 người TQ làm việc trái phép tại Công ty Silent Bay. Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, đến nay Sở chưa hề cấp giấy phép lao động cho một người TQ nào làm việc trong lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa.

Thời gian qua, UBND TP Nha Trang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP tăng cường kiểm tra hành chính đối với người nước ngoài trên địa bàn nhưng rất khó phát hiện họ làm việc chui. Lý do là những người nước ngoài không có mặt thường xuyên tại các doanh nghiệp lữ hành; các doanh nghiệp cố tình che giấu, không khai báo; việc kiểm tra cũng gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ.