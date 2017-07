Thanh tra công an vào cuộc CSGT kiểm tra chớp nhoáng

Trên hai số báo trước, chúng tôi phản ánh CSGT trên QL14 có quy trình kiểm tra ô tô buồn tẻ, lặp đi lặp lại: CSGT dừng xe (hoặc tài xế tự dừng) - tài xế xuống trình giấy - CSGT dùng tay cầm gậy điều khiển giao thông mở sổ rồi trả lại, cho đi ngay.

Trong ngày 11-7, lãnh đạo công an các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho hay đã có các động thái kiểm tra, xác minh các CSGT có biểu hiện sai phạm để xử lý.

Liên quan đến hình ảnh các CSGT tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, nói: “Tôi đã xem clip, thông tin và ngay trong sáng 11-7 tôi đã cho thanh tra công an tỉnh đi kiểm tra, xác minh lại cụ thể các thông tin mà báo phản ánh.

Việc sai quy trình, sai phạm của các cán bộ, chiến sĩ sẽ được thanh tra công an tỉnh làm rõ và chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.



CSGT Gia Lai kiểm tra sổ của tài xế chưa tới năm giây rồi cho đi. (Ảnh cắt từ clip)

Còn ở Gia Lai, ông Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh này, thông tin: “Ngay trong buổi sáng 11-7, tôi đã xem thông tin, clip liên quan đến các CSGT của tỉnh và báo ngay cho giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Giám đốc đã chỉ đạo thanh tra công an tỉnh xác minh, làm rõ các thông tin liên quan.

Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai luôn thống nhất là liên quan đến việc cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát… có sai phạm là xử lý nghiêm.

Vì vừa có thông tin nên tạm thời chưa có xử lý nào về các cán bộ, chiến sĩ liên quan. Hiện thời chúng tôi chưa thể đánh giá sai phạm như thế nào vì cơ quan chuyên môn đang kiểm tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quan điểm của giám đốc.

Sau khi có kết quả xác minh, xử lý, chúng tôi sẽ có phản hồi chính thức cho báo”.

Ở Kon Tum, ông Lê Đình Toàn, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, nói: “Tôi đã xem bài báo nêu “Quy trình gấp, mở sổ… gọn lẹ bất thường” của Pháp Luật TP.HCM ngày 11-7.

Bước đầu cho thấy các CSGT ở Kon Tum trong clip có quy trình kiểm tra, kiểm soát sơ sài. Trước mắt, tôi đã cho mời hai tổ CSGT mà báo phản ảnh về làm việc, chỉ ra các sai sót trong quy trình xử lý kiểm tra, điều lệnh của các CSGT liên quan.

Ở Kon Tum xe ít, các tài xế có khi ngang qua trạm là tự dừng trình giấy và CSGT kiểm tra sơ sài.

Trên cơ sở báo cáo, tường trình của cán bộ, chiến sĩ của hai tổ CSGT mà báo phản ánh, tôi sẽ có báo cáo lên ban giám đốc để có hướng xử lý”.