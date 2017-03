Kỷ luật nhiều cán bộ tiếp tay phá 110 ha rừng

Ngày 5-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên phát đi kết luận về xử lý kỷ luật đối với nhiều cán bộ liên quan đến vụ triệt phá, phát trắng 110 ha rừng tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.

Theo đó, UBKT thống nhất kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Hồng Đức, nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân; So Bếp - huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ.

Theo kết luận của UBKT, ông Nguyễn Hồng Đức đã cùng một số cán bộ xã Phú Mỡ và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân lập khống bảy hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (GCN), xác nhận không đúng nguồn gốc đất, không đúng đối tượng để Phòng TN&MT tham mưu UBND huyện cấp GCN với diện tích hơn 126 ha rừng tại xã Phú Mỡ. UBKT xác định hành vi của ông Đức là cố ý làm trái quy định pháp luật về đất đai, quyết định của UBND tỉnh, dẫn đến nhiều diện tích rừng bị chặt phá gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông So Bếp biết hiện trạng là đất có rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân giao UBND xã Phú Mỡ quản lý không phải đất khai hoang nhưng vẫn ký xác nhận đơn xin cấp GCN cho các hộ dân; ký hợp thức hóa biên bản niêm yết, kết thúc niêm yết công khai, tạo điều kiện để Phòng TN&MT lập khống ba hồ sơ tham mưu UBND huyện cấp GCN sai quy định. UBKT xác định việc làm của ông So Bếp là thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, khiến dư luận bất bình.



Với sự tiếp tay của nhiều cán bộ, gần 110 ha rừng ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã bị triệt phá, phát trắng. Ảnh: TẤN LỘC

UBKT yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với ông Đặng Văn Trọng - huyện ủy viên, phó Ban Tổ chức Huyện ủy, nguyên phó chủ tịch UBND huyện.

Khi làm phó chủ tịch UBND huyện, ông Trọng đã thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra kỹ hồ sơ, không phát hiện hồ sơ khống, không đúng quy định, đã ký cấp ba GCN trái quy định cho ba hộ dân với diện tích 43 ha rừng.

UBKT đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý nghiêm đối với ông Cao Thanh Lương - huyện ủy viên, trưởng Phòng TN&MT huyện Đồng Xuân. Ông Lương cùng một số cán bộ xã Phú Mỡ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân lập khống bảy hồ sơ cấp GCN, xác nhận không đúng nguồn gốc đất, không đúng đối tượng, tham mưu UBND huyện cấp GCN với diện tích hơn 126 ha rừng tại xã Phú Mỡ. UBKT xác định hành vi của ông Lương là cố ý làm trái quy định pháp luật về đất đai, quyết định của UBND tỉnh, dẫn đến nhiều diện tích rừng bị chặt phá, gây hậu quả nghiêm trọng.



Liên quan đến vụ phá rừng trên, đầu tháng 8-2016, Cơ quan CSĐT tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Trình (40 tuổi, ngụ thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) để điều tra về tội hủy hoại rừng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi được các cán bộ trên tiếp tay cấp GCN, trong tháng 3 và 4-2016, Phạm Xuân Trình (cháu của nguyên bí thư Huyện ủy Đồng Xuân) thuê hàng chục người chặt hạ, phát trắng trái phép 53 ha rừng ở xã Phú Mỡ. Thấy Trình chặt phá rừng, nhiều người dân cũng góp tiền thuê nhân công phát dọn hàng chục ha rừng. Tổng diện tích rừng do Trình và những người khác đốn hạ, phát trắng trong thời gian trên tại xã Phú Mỡ là gần 110 ha, trong đó có nhiều diện tích rừng phòng hộ. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người tham gia hủy hoại rừng.