Lừa chạy dự án, nguyên cán bộ Bộ TN-MT “ăn” 4,8 tỉ đồng

Ngày 18-4, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Mai Văn Bình (SN 1958), nguyên Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và công nghệ môi trường thuộc Tổng cục môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, quá trình xây dựng danh mục dự án ưu tiên Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP - RCC) để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ TN-MT yêu cầu Sở TN-MT các tỉnh thuê Trung tâm tư vấn và công nghệ môi trường do Mai Văn Bình làm Phó giám đốc lập kế hoạch chi tiết theo đề cương của các tỉnh đã được phê duyệt. Theo chương trình này, có 61 dự án ưu tiên, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị được Thủ tướng phê duyệt bố trí vốn đầu tư phá triển từ nguồn ngân sách Nhà nước cho 11 dự án năm 2013.

Mặc dù không có chức năng, thẩm quyền quyết định lựa chọn đơn vị thi công và phân bổ nguồn vốn nhưng lợi dụng vào việc các đơn vị thuê lập kế hoạch, ông Mai Văn Bình đã thông qua một số đối tượng để tự khuếch trương tới các doanh nghiệp rằng ông có khả năng tạo điều kiện cho họ vào đấu thầu các dự án thuộc Chương trình SP - RCC. Mỗi doanh nghiệp muốn nhận thầu phải trích 3% giá trị phần dự án và giao trước 600 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Mai Văn Bình đã nhận trót lọt 4,8 tỉ đồng tiền “tạm ứng” của 6 doanh nghiệp.

Sau đó, ông Bình bị bắt quả tang khi đang nhận 600 triệu đồng của một doanh nghiệp khác. Hầu hết số tiền chiếm đoạt do lừa chạy dự án, bị can Bình đã dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân.