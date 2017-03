Ông Trần Phương Bình bị tạm giam 4 tháng để điều tra

Ngày 10-12, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam ông Trần Phương Bình - nguyên tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên phó tổng giám đốc DongA Bank và ba nhân viên của ngân hàng này. Các bị can bị tạm giam 4 tháng để điều tra.



Các bị can bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) khởi tố để điều tra hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tài chính ngân hàng.

Tối cùng ngày, một lãnh đạo VKSND Tối cao cũng xác nhận quyết định khởi tố của cơ quan điều tra đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày DongA Bank cũng thông báo trên trang web của mình với nội dung: “Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của NHNN VN và Hội đồng xử lý kỷ luật của Ngân hàng TMCP Đông Á đình chỉ chức vụ vào tháng 8-2015 và đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần một năm rưỡi qua.

Vì vậy, việc cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á".