‘Sẽ tạm dừng nếu Bộ Tư pháp có ý kiến’

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT), cho biết như thế khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề từ chối đăng kiểm ô tô vì chưa thực hiện việc nộp phạt nguội.



“Có đủ cơ sở pháp lý rõ ràng”

Ông Trí cho biết tại buổi làm việc với Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp), đơn vị đã khẳng định việc triển khai tạm dừng đăng kiểm đối với các xe vi phạm có đủ cơ sở pháp lý và rõ ràng.

Cụ thể, đơn vị dựa vào khoản 6 Điều 4 Thông tư số 70/2015 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, không kiểm định đối với xe “đã có văn bản đề nghị không kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc xe có vi phạm đã cảnh báo trên chương trình quản lý đăng kiểm”.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng dựa vào Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Theo đó, Bộ GTVT và Bộ Công an đã phối hợp để rà soát an toàn kỹ thuật và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Với những quy định trên, ông Trí khẳng định ngành đăng kiểm có quyền tạm dừng kiểm định xe vi phạm. Các xe này sẽ được kiểm định trở lại khi chủ xe hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt với cơ quan nhà nước.



Thời gian qua nhiều trung tâm đăng kiểm từ chối đăng kiểm các xe vi phạm luật giao thông nhưng không chịu nộp phạt. Ảnh: VIẾT LONG

“Đem lại hiệu quả rất tốt”



“Quá trình phối hợp triển khai đem lại hiệu quả rất tốt. Nhiều xe vi phạm giao thông không còn chây ỳ nộp phạt, phương tiện nằm trong vụ án được phát hiện kịp thời. Đặc biệt, hiện nay nhiều tài xế khi lưu thông trên đường mặc dù không có sự hiện diện của lực lượng CSGT vẫn chấp hành tốt quy định pháp luật vì sợ camera ghi hình phạt nguội. Như vậy, có thể khẳng định nếu nhân rộng mô hình này chắc chắn tai nạn giao thông sẽ giảm rất nhiều...” - ông Nguyễn Hữu Trí khẳng định.

Tuy nhiên, quá trình vận hành theo ông Trí còn một số bất cập khó tránh khỏi như phản ánh của người dân vừa qua. Cụ thể, có người bị phạt nhiều lần nhưng không nhận được thông báo, khi đi đăng kiểm mới biết... Như vậy, để khắc phục tình trạng trên hiện công an đang tiến hành sửa đổi các thông tư để có những quy định phối hợp chặt chẽ hơn, kịp thời hơn.

Theo ông Trí, dự kiến trong tuần sau Bộ GTVT sẽ có cuộc làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Công an về vấn đề trên: “Trường hợp Bộ Tư pháp có văn bản yêu cầu ngừng việc chặn đăng kiểm các xe vi phạm vì chưa phù hợp quy định thì chúng tôi sẽ chấp hành. Hiện nay đơn vị vẫn đang triển khai...” - ông Trí nói.