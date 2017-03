Trạm thu phí đặt không hợp lý, giao thông hỗn loạn

Điểm nóng về mất an toàn giao thông Việc phân luồng tuyến giao thông tại chân cầu Phú Long - quốc lộ 13 - ĐT745 thuộc trách nhiệm của Ban An toàn giao thông (ATGT) cấp tỉnh. Người dân đã phản ánh rất nhiều về những bất tiện trong việc đi lại tại điểm giao thông này. Địa phương đã nắm từ lâu nhưng không có thẩm quyền giải quyết mà chỉ kiến nghị lên UBND tỉnh cũng như Ban ATGT cấp tỉnh để có hướng xử lý phù hợp. Trước đây, cơ quan chức năng của tỉnh cũng có xuống khảo sát và quyết định sẽ không tháo dỡ hoặc lùi trạm thu phí đi chỗ khác mà tiếp tục giữ nguyên như hiện trạng. Hiện nay giao lộ tại đây được xem là “điểm nóng” về ATGT. Ông LÂM TRUNG CANG - Trưởng phòng Quản lý đô thị,

Phó ban ATGT thị xã Thuận An, Bình Dương Tai nạn luôn chực chờ Việc phân luồng bất cập nên xe chạy ngược, chạy xuôi vô tội vạ. Hầu như ngày nào khu vực này cũng xảy ra va chạm giao thông. Mặc dù chưa có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng cứ để tình trạng như thế này thì tai nạn luôn chực chờ... Anh NGUYỄN THANH HẢI,

lái xe ôm ngay khu vực nút giao thông quốc lộ 13 - ĐT745 - cầu Phú Long