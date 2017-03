Triển khai lực lượng cảnh sát tại cảng hàng không Nội Bài

Theo đó, trước yêu cầu trong tình hình mới khi lưu lượng khách tăng lên và chuẩn bị cho nhà ga T2 đi vào hoạt động, Công an TP Hà Nội đã nhận được ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Công an và bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường lực lượng CSGT phối hợp với cảng sân bay quốc tế Nội Bài đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực sân bay.

Lực lượng CSGT có nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên tuyến hành lang bảo vệ Bắc Thăng Long - Nội Bài; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng, các tuyến ra vào sân bay; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Được biết sau Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ GTVT sẽ phối hợp với Bộ Công an nhân rộng mô hình này tại các cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất, Cam Ranh...” - Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu nhấn mạnh.

TT