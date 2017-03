Trục vớt thành công tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Đây là tàu cá của ngư dân TP Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa vào ngày 26-5 vừa qua.



Trục vớt thành công tàu ĐNa-90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ nhiệm HTX Đóng mới, sửa chữa, trục vớt tàu thuyền Bắc Mỹ An (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng trục vớt đã đề ra nhiều phương án nhưng cuối cùng HTX chọn phương án là đem xà lan và xe cẩu ra cẩu tàu lên cho thẳng theo hướng tàu. Sau đó dùng phao bơm cho nổi rồi dùng thuyền kéo về bờ để giữ được nguyên trạng của tàu... Cũng theo ông Sỹ, do tàu bị lật úp nên phải dùng cần cẩu để lật ngửa tàu lên, dùng phao quanh đặt đưới đáy tàu,… mới có thể lai dắt tàu một cách an toàn nhất.

TLL