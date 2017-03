Nam Em lên đường thi Hoa hậu Trái đất

Đây là lần đầu tiên Nam Em tham gia cuộc thi nhan sắc ở đấu trường thế giới với hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Cuộc thi Miss Earth (Hoa hậu Trái đất) 2016 diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines, Nam Em kỳ vọng sẽ đạt danh hiệu Hoa hậu Nước.

Cùng ngắm vẻ đẹp gợi cảm Nam Em:

Nguyễn Thị Lệ Nam Em sinh năm 1996 tại Tiền Giang. Cô có số đo khá chuẩn: 85–60–90.

Nam Em cao 1m73, nặng 50 kg.

Nam Em từng thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Tốp 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Trước đó cô đoạt hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015.

Nam Em từng từ chối cuộc thi Miss Global (Hoa hậu Toàn cầu) 2015 vì không sắp xếp được thời gian

Ngoài ra cô còn có khả năng ca hát, nhất là dòng nhạc bolero.

Nam Em bật mí phần thi tài năng, cô chọn hát ca khúc nổi tiếng You raise me up mang nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Trang phục dự thi của Nam Em tại Hoa hậu Trái đất 2016.

Nam Em là 1 trong 10 thí sinh gồm Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand, Mexico... được ban tổ chức mời đến sớm 2 ngày để tham gia một sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi Miss Earth 2016. Ảnh Ngôi sao.