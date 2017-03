Chuyện quấy rối tình dục quanh chiếc camera giấu kín

Phóng sự camera giấu kín của nhóm sau đó đã được tổ chức Plan International sử dụng trong việc gây quỹ cho giai đoạn tiếp theo của dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với em gái” tại Hà Nội. Đồng thời, phóng sự cũng được tổ chức này dùng để truyền thông, vận động cho những thay đổi trong chính sách liên quan đến vấn đề an toàn và sự tham gia của trẻ em gái ở khu vực đô thị. Sau khi phóng sự này được công bố, tổ chức Plan International đã tài trợ với tổng số vốn viện trợ không hoàn lại là 127.000 euro để thực hiện giai đoạn 2 của dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” nhằm tăng cường an toàn cho trẻ em gái tại nơi công cộng.

Đại diện nhóm chia sẻ về phóng sự đã thực hiện. Ảnh: Đ.TRUNG Trước đó, năm 2015 Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức diễn đàn chính sách thực trạng và giải pháp phòng ngừa, ứng phó bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái. Thông tin tại hội thảo cho hay có tới 87% phụ nữ và trẻ em gái đã từng bị quấy rối tình dục và có tới 89% nam giới và người chứng kiến đồng ý. Các hành vi quấy rối tình dục thường thấy bao gồm huýt sáo, trêu ghẹo, bình phẩm về hình thức bề ngoài, nhìn chằm chặp vào một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể và sờ mó một cách vô ý vào người đối phương.