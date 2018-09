Trường mầm non công lập nào ở TP.HCM giữ trẻ từ 6 tháng?

Dưới đây là danh sách những trường mầm non công lập ở các quận, huyện có giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi.



Một lớp giữ trẻ từ 6 - 18 tháng tại Trường mầm non Anh Đào, quận Gò Vấp. Ảnh: PHẠM ANH

Quận Thủ Đức: Thủ Đức có 11 trường giữ trẻ từ 6 tháng. Cụ thể là mầm non Linh Xuân, mầm non Hoa Mai, mầm non Sơn Ca, mầm non Tam Bình, mầm non Bình Chiểu, mầm non Hoa Đào, mầm non Họa Mi, mầm non Hoa Hồng, mầm non Hoàng Yến.

Riêng Trường mầm non Hòa Đào và mầm non Họa Mi ưu tiên con công nhân thuộc Khu chế xuất Linh Trung I, II, khu chế xuất Bình Chiểu.



Quận Tân Bình: Tổ chức nhận giữ trẻ từ 6 tháng tuổi tại các trường là mầm non quận Tân Bình, mầm non 6, mầm non Tuổi Xanh, mầm non 9, mầm non 11, mầm non 13, mầm non 14 và mầm non Bàu Cát.

Quận Gò Vấp: Mầm non Hồng Nhung, mầm non Hoa Phượng Đỏ, mầm non Tường Vy, mầm non Anh Đào.

Quận 7: Mầm non 19-5, mầm non Hoa Hồng, Khu Chế Xuất Tân Thuận và Phú Mỹ.

Quận 12: Mầm non Sơn Ca 6, mầm non Sơn ca 8. Trong năm học 2018-2019 quận đang tiếp tục xây dựng một cơ sở mầm non mới có giữ trẻ 6 tháng.

Huyện Bình Chánh: Mầm Hoa Phượng Hồng, mầm non Hoa Thiên Lý và Hoa Thiên Lý 2, mầm non Hoa Mai, mầm non Thủy Tiên 1-2, mầm non Hướng Dương 2, mầm non Hoa Hồng 2, mầm non Hoàng Anh, mầm non Hoa Sen và Hoa Sen 2-3, mầm non Quỳnh Hương 2, mầm non Hoa Lan.

Trong đó, tường mầm non Hoa Phượng 1 thực hiện theo mô hình tiên tiến.

Quận Bình Tân: Năm học 2018-2019, quận Bình Tân có 15 trường mầm non nhận giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi. Cụ thể: Mầm non 19/5, mầm non Hoa Hồng, mầm non Hương Sen, mầm non Hoa Đào, mầm non Bình Trị Đông, mầm non 30/4, mầm non Đỗ Quyên, mầm non Hoa Phượng Vỹ, mầm non Tân Tạo A, mầm non Trúc Đào, mầm non Cẩm Tú, mầm non Bình Trị Đông B, mầm non Hoa Phượng, mầm non Tân Tạo và mầm non Sen Hồng.

Quận 11: Mầm non quận Tân Bình, mầm non phường 1, mầm non phường 10, mầm non phường 13, mầm non phường 16.

Quận 4: Mầm non 2, mầm non Sao Mai 12, mầm non Sao Mai 13, mầm non Khánh Hội, mầm non Ngôi nhà Ong, mầm non Chú Gấu Nhỏ.

Huyện Nhà Bè: Mầm non Đồng Xanh, mầm non Họa Mi, mầm non Hướng Dương.

Huyện Hóc Môn: Mầm non Vàng Anh, mầm non Hướng Dương, mầm non Đồng Xanh.

Huyện Củ Chi: Mầm non Tân Thông Hội 2, Mầm non thị trấn Củ Chi 2.