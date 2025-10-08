1 hiệu trưởng bị miễn nhiệm chức vụ, chuyển làm giáo viên 08/10/2025 08:37

(PLO)- Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát ở Đắk Lắk bị miễn nhiệm chức vụ, chuyển làm giáo viên.

Ngày 8-10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An), đối với bà HTKH.

Trường THPT Cao Bá Quát. Ảnh: TIẾN THOẠI

Lý do là bà H bị thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo. Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bà H có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của hiệu trưởng cho Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Cao Bá Quát theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng, bà H được chuyển làm nhiệm vụ giáo viên tại Trường THPT Cao Bá Quát.

Trước đó, tháng 9-2025, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định kỷ luật bà HTKH bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do, bà H với trách nhiệm là Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

Vừa qua, Trường THPT Cao Bá Quát cũng vướng lùm xùm vì có nhiều học sinh lớp 12 viết đơn bảo lưu kết quả học tập một cách bất thường. Sau khi nắm thông tin, Sở GD&ĐT Đắk Lắk vào cuộc xác minh, có một số học sinh từng viết đơn bảo lưu đi học lại và thi đỗ tốt nghiệp.