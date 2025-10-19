1 mảnh đất bồi thường 2 lần làm 'đứng bánh' dự án 41,8 tỉ đồng ở Lâm Đồng 19/10/2025 11:49

(PLO)- Dự án mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận kéo dài nhiều năm vì nhiều lý do, trong đó có việc một mảnh đất được áp giá, bồi thường hai lần.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về hàng loạt dự án chậm tiến độ, trong đó có Dự án mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, một công trình kéo dài dai dẳng, ngốn hàng chục tỉ đồng nhưng hiện tại vẫn đang dừng vô thời hạn và chưa thể đưa vào hoạt động.

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận.

Dự án ban đầu được phê duyệt từ năm 2009 với tổng mức đầu tư 34,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, suốt giai đoạn 2010 – 2015, công trình bất động chỉ vì vướng mắc trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Đến năm 2016 thì tái phê duyệt với tổng mức đầu tư nâng lên 41,8 tỉ đồng.

Ngày 5-1-2019, dự án khởi công và xây dựng được một số hạng mục, gồm: Cổng, tường rào; khối giảng đường - thí nghiệm - tiền lâm sàng (đạt khoảng 36% khối lượng)… rồi lại tiếp tục đứng bánh vì không thể giải quyết dứt điểm mặt bằng.

Đến tháng 4-2025, UBND tỉnh Bình Thuận đã phải thống nhất chủ trương dừng thực hiện dự án (giai đoạn 1), giao Sở Tài chính tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ và chỉ đạo các bên thực hiện thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, các chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện dứt điểm, khiến công trình tiếp tục nằm yên.

Nguyên nhân khiến dự án kéo dài nhiều năm chính là sai sót trong công tác thu hồi đất, bồi thường, và hỗ trợ tái định cư, đặc biệt là việc trùng lặp khó tin.

Kết luận Thanh tra chỉ rõ: Một phần diện tích đất thu hồi để làm Dự án mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã từng được tính toán và bồi thường cho ông PHQ vào năm 2007 khi thực hiện Dự án Khu dân cư Kênh Bàu. Thế nhưng, đến năm 2010, khi thu hồi đất cho Dự án Cao đẳng Y tế, diện tích này lại tiếp tục được sử dụng để tính toán, bồi thường hỗ trợ cho hộ bà TTC (vợ ông Q).

Sự trùng lặp bồi thường hai lần cho cùng một mảnh đất đã làm cho công tác giải phóng mặt bằng trở nên rối ren, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư và là rào cản lớn nhất khiến công trình hơn 41 tỉ đồng này phải "đắp chiếu" nhiều năm.

Thanh tra tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm thuộc về: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận (trước khi sáp nhập) và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận (sau sáp nhập); các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra và đơn vị thi công do tồn tại sai phạm trong lập dự toán, thiết kế bản vẽ thi công.

Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 478 triệu đồng do nghiệm thu, thanh toán sai quy định và tạm ứng quá hạn. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo dứt điểm việc dừng thực hiện dự án (giai đoạn 1); thanh lý hợp đồng, quyết toán phần việc đã hoàn thành trước ngày 30-10-2025.

Chỉ đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 2 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Trường Cao đẳng Y tế (giai đoạn 2) trước ngày 30-10-2025.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra lại toàn bộ diện tích đất đã thu hồi, việc tính toán bồi thường, hỗ trợ của hộ ông PHQ, bà TTC khi thực hiện Dự án Khu dân cư Kênh Bàu và Dự án mở rộng Trường Cao đằng Y tế Bình Thuận.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện dứt điểm việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hộ bà TTC để bàn giao mặt bằng sau khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Trường Cao đẳng Y tế (giai đoạn 2) trước ngày 31-11-2025.