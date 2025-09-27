1 người phụ nữ ở Huế bị nước lũ cuốn trôi mất tích 27/09/2025 19:51

(PLO)- Trên đường cùng chồng đi bộ ra bến xe để về quê, một người phụ nữ không may bị trượt chân và bị dòng nước lũ cuốn trôi mất tích.

Tối 27-6, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu, TP Huế cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi mất tích trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường An Cựu tiếp cận những khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 27-9, anh NDH (40 tuổi) và vợ là DTH (35 tuổi, cùng thường trú tại Quảng Ninh) đang thuê trọ tại Kiệt 46 đường Nguyễn Đức Cảnh (phường An Cựu, TP Huế) đi bộ ra bến xe để về Thanh Hóa.

Khi cả hai đi đến đầu Kiệt 46, người vợ không may bị trượt chân ngã và bị dòng nước đang chảy xiết cuốn trôi mất tích.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, người chồng không kịp ứng cứu. Phải đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người chồng mới liên hệ được với cơ quan chức năng để trình báo và nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Huế đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường An Cựu và lực lượng tại chỗ triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, hiện nay, mưa lớn tiếp tục xối xả, nước lũ tiếp tục chảy xiết, công việc tổ chức tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, trong chiều và tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán người dân ở những khu vực xung yếu, thấp trũng trên địa bàn đến nơi an toàn. Hiện nay, công tác này đang tiếp tục được triển khai.