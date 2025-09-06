1 phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ ở phường An Hội Đông 06/09/2025 13:44

(PLO)- Thi thể một phụ nữ 42 tuổi được phát hiện trong phòng trọ trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông, TP.HCM) trong tư thế treo cổ.

Đến trưa 6-9, lực lượng chức năng phường An Hội Đông phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại khu trọ trên đường Lê Đức Thọ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bà NTTP (42 tuổi, quê Tiền Giang cũ, thường trú tại TP.HCM).

Khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện mùi hôi bất thường phát ra từ phòng trọ. Khi kiểm tra, họ phát hiện bà P trong tử vong nên trình báo công an.

Thi thể người phụ nữ sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: HT

Ngay sau đó, công an đã phong tỏa hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng và thu thập dấu vết để làm rõ vụ việc.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm. Thi thể người phụ nữ đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.