1 Thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ 08/09/2025 14:04

(PLO)- Trong lúc làm nhiệm vụ, một Thiếu tá công tác tại Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã bị nghi phạm dùng dao tấn công.

Ngày 8-9, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một cán bộ Công an xã Xuân Lộc, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

"Hiện công an đã bắt được hung thủ và tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc", lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Thông tin ban đầu, cán bộ công an vừa hy sinh là Thiếu tá NĐC, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 8-9, Thiếu tá C được chỉ huy Công an xã Xuân Lộc phân công cùng bốn cán bộ khác truy bắt nghi phạm Nguyễn Văn Ty (29 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc) liên quan vụ việc nghi phạm này gây thương tích đối với chị dâu là bà Nguyễn Thị K (36 tuổi).

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi tổ công tác tới khu vực gần nhà thì nghi phạm Ty bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu nghi phạm.

Sau đó, tổ công tác chia ra các hướng để truy tìm.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, một cán bộ cảnh sát khu vực phát hiện Thiếu tá C đã bị nghi phạm đâm nhiều nhát vào người dẫn đến hy sinh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành truy tìm nghi phạm gây án.