Một cán bộ CSGT Công an tỉnh Lai Châu hy sinh khi làm nhiệm vụ 02/07/2025 17:00

(PLO)- Trong lúc làm nhiệm vụ nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại xã Mường So, tỉnh Lai Châu, Đại uý Hà Văn Minh bị người vi phạm giao thông tông trúng rồi bỏ chạy. Dù được tận tình cứu chữa nhưng anh đã hy sinh vào ngày 2-7.

Ngày 2-7, tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Đại uý Hà Văn Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Mường So.

Ngày 28-6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu trong đó có Đại uý Hà Văn Minh làm nhiệm vụ tại xã Mường So thì phát hiện hai xe máy vi phạm giao thông. Đại uý Hà Văn Minh đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Thiếu tá Hà Văn Minh. Ảnh CA LAI CHÂU

Tuy nhiên, những người điều khiển xe máy vi phạm đã không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy, một xe tông thẳng vào Đại uý Hà Văn Minh.

Mặc dù đã được đồng đội và các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, Đại uý Hà Văn Minh đã hy sinh vào hồi 8h03 ngày 2-7.

Ngày 2-7, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hà Văn Minh.

Công an tỉnh Lai Châu cũng có tờ trình đề nghị Bộ Công an trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với đồng chí Thiếu tá Hà Văn Minh.

"Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ xin chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân của Thiếu tá Hà Văn Minh. Tấm gương hy sinh của đồng chí sẽ mãi là ngọn lửa thiêng liêng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó" - Công an tỉnh Lai Châu bày tỏ.