1 xã trang bị ghế massage phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính 07/08/2025 12:59

(PLO)- Trung tâm phục vụ hành chính công xã Liêu Tú đã vận động xã hội hóa, trang bị hai ghế massage phục vụ miễn phí cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Đến thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Liêu Tú (TP Cần Thơ), nhiều người dân đã bày tỏ phấn khởi, vui vẻ bởi sự chu đáo, tận tình của các cán bộ nơi đây.

Xã Liêu Tú được hình thành từ sáp nhập xã Liêu Tú và xã Viên Bình (thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cũ); trung tâm hành chính đặt tại UBND xã Liêu Tú trước đây. Hiện nay, trung tâm phục vụ hành chính công xã Liêu Tú tiếp nhận hơn 50 hồ sơ thủ tục hành chính mỗi ngày.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Liêu Tú đã vận động xã hội hóa, trang bị hai ghế massage phục vụ miễn phí cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG

Để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, lãnh đạo đơn vị đã bố trí máy lấy số thứ tự tự động cho bà con. Cạnh đó, đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn hay những người cần bổ sung giấy tờ còn thiếu, trung tâm còn hỗ trợ người dân photocopy miễn phí ngay tại chỗ, giúp bà con không phải đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đặc biệt, trung tâm còn vận động xã hội hóa, trang bị hai ghế massage phục vụ miễn phí cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Trong khi chờ các cán bộ giải quyết thủ tục hành chính, bà Lâm Thị Sà Kha bày tỏ phấn khởi khi được hướng dẫn đến ngồi thư giãn trên ghế massage.

“Đến đây, cái gì không biết, không hiểu thì được cán bộ hướng dẫn tận tình, còn được ngồi ghế massage thư giãn trong khi chờ đợi. Với những người lớn tuổi như tôi, việc này rất hữu ích” - bà Kha vui vẻ nói.

Cũng đến thực hiện thủ tục hành chính, ông Mạnh Văn Đến nhận xét: “Tôi đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trước đây tôi cũng có làm một lần nhưng chưa được, giờ đi làm lại. Được các cán bộ hướng dẫn tận tình tôi thấy đơn giản, dễ làm”.

Theo ông Hồng Minh Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã Liêu Tú, ngoài bố trí các cơ sở vật chất tạo sự thoải mái nhất cho người dân, đơn vị còn phân công hai cán bộ chuyên trách hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chính quyền xã Liêu Tú lắp đặt hệ thống để người dân trực tiếp đánh giá mức độ hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ. Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG

Đồng thời, lắp đặt hệ thống để người dân trực tiếp đánh giá mức độ hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ. Cạnh đó, trung tâm tổ chức họp rút kinh nghiệm hàng tuần để kịp thời đánh giá công việc trong tuần, triển khai công việc, văn bản mới cho toàn thể cán bộ trung tâm.

Ngoài việc đảm bảo tiện ích phục vụ tốt nhất cho người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công, chính quyền xã Liêu Tú còn triển khai mô hình hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo.

Theo đó, những người thuộc diện này, chỉ cần liên hệ thông qua điện thoại của Ban nhân dân ấp hoặc tổ chức đoàn thể, sẽ được hướng dẫn cụ thể hoặc xã sẽ cử cán bộ sẽ đến tận nhà tiếp nhận, hỗ trợ làm hồ sơ, rồi chuyển về trung tâm xử lý và trả kết quả tận nhà cho bà con.

”Mục tiêu của địa phương là đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến chế độ, chính sách cho người có công, hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp nhận, xử lý và trả kết kịp thời. Từ đó, góp phần giảm gánh nặng về chi phí, thời gian đi lại cho bà con, nhất là với người già yếu, bệnh tật. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ công, sự hài lòng của người dân; qua đó, xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân và trách nhiệm” - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã Liêu Tú cho biết thêm.