13 công nhân ở Huế nhập viện, nghi ngộ độc sau bữa trưa 11/11/2025 20:36

(PLO)- 13 công nhân làm việc tại Khu công nghiệp ở Huế nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa.

Tối 11-11, Trung tâm Y tế Hương Trà (TP Huế), xác nhận đơn vị đang tiếp nhận và điều trị 13 công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

13 công nhân ở Huế nhập viện, nghi ngộ độc sau bữa trưa. Ảnh: T.Hương

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, 12 công nhân của một công ty tại Khu công nghiệp trên địa bàn phường Hương Trà (TP Huế) bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa.

Các công nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Trà. Ngay sau đó, có thêm một công nhân khác được đưa đến trung tâm để thăm khám, nâng tổng số ca lên 13 người.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có biểu hiện buồn nôn, dị ứng.

Qua khai thác dịch tễ, thực đơn bữa trưa của các công nhân gồm cá, trứng và một số món ăn khác. Sau khi được cấp cứu và điều trị ban đầu, các trường hợp đều ổn định.

Trong số 13 ca, có 2 ca ban đầu diễn tiến nặng hơn. Trung tâm đã bố trí nhân lực và thuốc men để điều trị kịp thời.

Hiện sức khỏe tất cả các bệnh nhân đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi.