13 cụm công nghiệp ở Đắk Lắk không có khu xử lý nước thải tập trung 14/08/2025 17:42

Sở Công Thương Đắk Lắk vừa có báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị để tháo gỡ liên quan đến công tác quản lý phát triển cụm công nghiệp.

Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, hiện có đến 13 trong 19 cụm công nghiệp ở tỉnh này chưa có chủ trương đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hai cụm công nghiệp dù đã có chủ trương đầu tư nhưng việc triển khai còn chậm.

Cụm công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk được đầu tư khu xử lý nước thải tập trung. Ảnh: VŨ LONG

Trong khi đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định các cụm công nghiệp phải hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 1-1-2022 (thời điểm Luật Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bắt đầu có hiệu lực).

Do vậy, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa đáp ứng được theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với 13 cụm công nghiệp; giai đoạn thực hiện 2021-2030.

Cũng theo Sở Công Thương, hiện nay còn thủ tục chồng chéo trong việc thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Điều này gây mất thời gian, tốn chi phí, công sức của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các loại phí, lệ phí, khoản thu để vận hành duy tu sửa chữa tại cụm công nghiệp do đơn vị nhà nước làm chủ đầu tư hiện chưa có quy định.

Một số cụm công nghiệp được đầu tư một phần hạ tầng hiện nay đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng nặng như cụm công nghiệp Hòa An, cụm công nghiệp Tam Giang, nhưng không có cơ sở pháp lý để đề xuất duy tu, sửa chữa.

Một số doanh nghiệp đã dừng hoạt động rất lâu làm lãng phí đất đai nhưng chưa có cơ chế xử lý.

Sở Công Thương Đắk Lắk còn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, xử lý đối với các dự án trong cụm công nghiệp đã dừng hoạt động lâu năm để tránh lãng phí tài nguyên đất.

Sở Công Thương Đắk Lắk đề nghị Bộ Công Thương rà soát, bổ sung quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư từ mô hình nhà nước sang mô hình doanh nghiệp để thuận lợi trong việc mời gọi các tổ chức kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.