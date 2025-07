2 bé trai đi lạc đã được công an xã hỗ trợ đưa về nhà 11/07/2025 11:33

(PLO)- 2 bé trai đi lạc đều đã được công an xã Quảng Tín và Công an xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Sáng 11-7, Công an xã Đạ Huoai 3 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã đưa bé Nguyễn Thành Tài (11 tuổi, quê ở xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) về với gia đình, sau khi em đi bị lạc sang địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 ngày 10-7, Công an xã Đạ Huoai 3 nhận tin báo từ chị Trần Thị Thu Giang (xã Đạ Huoai 3) có một bé trai đi lạc đến địa phương.

Công an xã Đạ Huoai 3 cử lực lượng xác minh thông tin liên quan. Bé trai đi lạc khai tên là Nguyễn Thành Tài, con ông Nguyễn Minh Thường (63 tuổi) và bà Phạm Thị Sinh (52 tuổi, cùng ngụ xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai).

Công an xã Đạ Huoai 3 đã đưa bé Tài về với gia đình an toàn. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG

Sau khi xác minh thông tin trên là chính xác, Công an xã Đạ Huoai 3 liên lạc với Công an xã Phú Lâm thông báo với gia đình việc bé trai đi lạc. Người thân cháu Tài đến Công an xã Đạ Huoai 3 gặp lại cháu sau một ngày tìm kiếm.

Theo bà Sinh, trong thời gian nghỉ hè, cháu Tài chơi tại nhà bạn bè hàng xóm. Chiều 9-7, cha mẹ đi làm về không thấy con đâu, nên rất lo lắng đi tìm. Sau đó, người thân cháu Tài cùng hàng xóm đi tìm suốt đêm nhưng không có kết quả. Trong lúc gia đình hoang mang, lo lắng thì bất ngờ nhận được tin cháu đang có mặt tại xã Đạ Huoai 3.

Giây phút đón lại con, cha mẹ cháu Tài không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đạ Huoai 3 và đặc biệt là chị Trần Thị Thu Giang, người đã phát hiện và báo tin về cháu bé đi lạc.

Cháu bé đi học hè bị lạc, được công an xã cho ăn cơm và đưa về an toàn. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Công an xã Quảng Tín giúp gia đình tìm lại cháu bé đi lạc. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Một trường hợp bé trai khác đi lạc cũng đã được công an xã hỗ trợ đưa về nhà an toàn. Ngày 11-7, ông Nguyễn Thành Kiên (quê ở xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai) đã gửi thư cảm ơn đến Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Quảng Tín vì đã hỗ trợ tìm lại con trai bị lạc.

Theo nội dung thư, sáng 10-7, ông Kiên đưa con trai là cháu NĐK (7 tuổi) đi học hè tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp (Lâm Đồng).

Sau buổi học, cháu K cùng nhóm bạn ra ngoài chơi và không quay trở lại điểm đón như thường lệ. Gia đình hoảng hốt tìm kiếm nhưng không thấy cháu đâu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo từ Tổ trưởng tổ An ninh trật tự thôn 2, Công an xã Quảng Tín đã lập tức triển khai lực lượng, trích xuất hệ thống camera an ninh dọc tuyến quốc lộ 14 để truy tìm tung tích cháu bé.

Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng công an phát hiện cháu K đi bộ một mình, bị lạc đến khu vực khác trong xã. Cháu được đưa về trụ sở công an xã trong tình trạng khỏe mạnh và còn được mời ăn cơm trưa cùng cán bộ, chiến sĩ.

Ngay sau đó, ông Kiên đã đến đón con trong niềm xúc động. Ông bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, hành động kịp thời và ấm áp tình người của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Tín.

“Việc làm của các anh không chỉ giúp gia đình tôi tìm lại con, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ” - ông Kiên chia sẻ trong thư cảm ơn.