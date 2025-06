2 nhóm trộm ở khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại TP Phú Quốc bị bắt

Ngày 12-6, Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang, Tổ phó Tổ công tác thường trực bảo đảm ANTT tại TP Phú Quốc, cho biết vừa bắt giữ 5 người chuyên trộm cắp tài sản của du khách tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… trên địa bàn TP.

Trước đó, trên địa bàn TP Phú Quốc xuất hiện tình trạng trộm cạy cửa đột nhập vào bên trong khách sạn hoặc nhà dân để trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, cuối tháng 5-2025, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án.

Qua trinh sát, công an xác định được nhóm gây án và bố trí nhiều trinh sát mật phục bắt được 3 nghi phạm Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, quê An Giang); Nguyễn Thanh Khá (24 tuổi) và Lê Văn Nhớ (39 tuổi, cùng ở tỉnh Kiên Giang).

Bước đầu, Tuấn Anh khai nhận đã thực hiện 3 vụ đột nhập khu nghỉ dưỡng cao cấp ở phường An Thới (TP Phú Quốc), lấy trộm hơn 150 triệu đồng của du khách trong và ngoài nước. Còn Khá khai đã thực hiện 8 vụ, trộm tiền, vàng, điện thoại, máy tính bảng, xe máy… tổng giá trị tài sản hơn 250 triệu đồng. Công an cũng đã lập hồ sơ đưa Nhớ đi cai nghiện bắt buộc.

Đến ngày 11-6, công an tiếp tục bắt giữ Tạ Quốc Sĩ (22 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Ngọc Phi (24 tuổi, quê Kiên Giang) tại sân bay Phú Quốc khi hai người này đi tiêu thụ tài sản trở về.

Qua khai thác nhanh, Sĩ và Phi khai nhận đã đột nhập vào các khu nghĩ dưỡng từ đường ven biển, sau đó chạy vỏ lãi về khu vực Bãi Khem cất giấu rồi chia tiền, tài sản ăn trộm.

Với thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2025 đến ngày bị bắt, Sĩ và Phi đã thực hiện trót lọt 29 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 4 vụ trộm két sắt tại các khu nghỉ dưỡng ở TP Phú Quốc; ước tính giá trị tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra,làm rõ.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đánh giá cao tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của Ban chuyên án.

Việc triệt xóa nhóm trộm cắp tài sản được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và du khách khen ngợi. Đồng thời, tạo môi trường an ninh, an toàn, tạo tâm lý an toàn để thu hút du khách đến với TP Phú Quốc, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn TP, đặc biệt là trước thềm Hội nghị APEC chuẩn bị tổ chức tại đây vào năm 2027.