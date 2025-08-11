2 xe khách chắn ngang đường, nhiều xe máy phải leo vỉa hè 11/08/2025 14:37

(PLO)– Hai xe khách di chuyển chắn ngang đường Ngô Gia Tự, TP.HCM khiến hàng loạt xe máy không có lối đi phải chạy lên vỉa hè.

Ngày 11-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai xe khách dừng hàng ngang giữa đường Ngô Gia Tự, đoạn qua phường An Đông, TP.HCM gây cản trở hoàn toàn lối đi của các phương tiện khác lưu thông cùng chiều.

TP.HCM: Hai xe khách di chuyển chắn ngang đường, nhiều xe máy phải chạy lên vỉa hè.

Theo clip, vào thời điểm trên, khoảng 10 người điều khiển xe máy buộc phải chạy lên vỉa hè để di chuyển qua khu vực do không còn lối đi trên phần đường chính. Một lúc sau, hai xe khách mới lần lượt rời đi.

Hai xe khách chắn ngang đường khiến nhiều xe máy phải chạy lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: NT

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường Ngô Gia Tự, hướng từ đường Hồng Bàng về ngã sáu Phù Đổng. Hai phương tiện được xác định thuộc nhà xe DQ và TLT.

Về sự việc này, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã tiếp nhận phản ánh, đang xác minh, làm rõ.