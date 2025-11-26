24 thanh thiếu niên bị triệu tập sau khi mạng xã hội phản ánh 26/11/2025 15:45

(PLO)- Công an đã nhanh chóng xác minh, xử lý các thanh thiếu niên chạy xe dàn hàng ngang trên đường lúc đêm khuya ở Quảng Trị.

Ngày 26-11, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã triệu tập 24 thanh thiếu niên liên quan trong việc dàn hàng ngang xe trên đường lúc đêm khuya.

Theo đó, ngày 20-10, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một nhóm khoảng 20-24 thanh thiếu niên điều khiển 12 mô tô chạy dàn hàng ngang trên tuyến đường Trần Phú. Nhóm này không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển số, gây bức xúc trong dư luận.

24 thanh thiếu niên cùng phương tiện được công an xác minh, xử lý.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đồng Hới đã thu thập tài liệu, rà soát và lập danh sách các thanh thiếu niên 14-18 tuổi có nguy cơ tụ tập điều khiển mô tô trái quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Từ các tài liệu thu thập được và đặc điểm nhận dạng trong video, Công an phường Đồng Hới đã làm rõ 24 thanh thiếu niên liên quan, các em đã thừa nhận hành vi vi phạm tại cơ quan công an.

Các thanh thiếu niên làm việc tại cơ quan công an.

Công an phường Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 20 trường hợp về các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe chạy dàn hàng ngang...

Hiện, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát giao thông để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.