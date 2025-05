28 thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm, quay clip khoe 'chiến tích' 26/05/2025 13:59

(PLO)- Hỗn chiến trong đêm giữa hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí tự chế khiến người dân hoang mang, lực lượng công an kịp thời truy bắt 28 đối tượng.

Tối 25-3, Tổ công tác đặc biệt 369 của Công an tỉnh Tây Ninh đang tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 22B phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên, khoảng 30 người, mang theo hung khí đuổi chém nhau giữa đường.

Hỗn chiến trong đêm vì mâu thuẫn nhỏ, 28 người bị tạm giữ. Ảnh: C.A

Khi lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe, các thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác phối hợp với công an các xã, phường tổ chức truy đuổi, chốt chặn.

Đến rạng sáng 24-5, lực lượng chức năng đã khống chế, tạm giữ 28 người trong hai nhóm nói trên.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt. Tuy nhiên, các đối tượng đã hẹn nhau giải quyết bằng bạo lực, sử dụng hung khí tự chế và quay video đăng lên mạng xã hội nhằm khoe khoang, thách thức pháp luật.

Các thanh thiếu niên sử dụng dao tự chế, cây ba chỉa, mã tấu đuổi chém nhau. Ảnh C.A

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, thông tin: “Phòng đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Tổ đặc biệt 369 tiếp tục tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập gây rối vào ban đêm. Đồng thời, phối hợp công an cơ sở kiểm tra nơi cư trú của các đối tượng bị xác minh, làm việc với gia đình để cùng quản lý, giáo dục con em”.

Cũng theo Thượng tá Phong, Công an tỉnh đang tích cực điều tra mâu thuẫn giữa các nhóm thanh thiếu niên, từ đó gọi hỏi, răn đe người cầm đầu, ngăn chặn từ sớm nguy cơ vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.