4 ngôi sao Liverpool ám chỉ có thể ra đi 30/05/2025 11:09

Liverpool đã đồng ý ký hợp đồng với Jeremie Frimpong và đang đàm phán với Bayer Leverkusen về một vụ chuyển nhượng kỷ lục của CLB dành cho ngôi sao người Đức Florian Wirtz, nhưng cũng sẽ có một số cầu thủ rời Anfield. Theo đó, 4 ngôi sao Liverpool ám chỉ có thể ra đi.

Trent Alexander-Arnold đã chia tay Liverpool và đăng một lời chia tay đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Nhưng ngôi sao người Anh sẽ không phải là cầu thủ duy nhất rời Anfield vào mùa hè này.

Khi Alexander-Arnold là tâm điểm của lễ ăn mừng danh hiệu Premier League vào Chủ Nhật tuần trước tại Anfield, anh đã rơi nước mắt nhiều lần, bao gồm cả trong cuộc diễu hành mừng chiến thắng cùng Liverpool vào ngày hôm sau.

4 ngôi sao Liverpool ám chỉ có thể ra đi, trong đó có Robertson. ẢNH: GETTY

Tóm lại, điều đó báo hiệu sự kết thúc khoảng thời gian dài của Alexander-Arnold với Liverpool. Cầu thủ 26 tuổi này hiện chuẩn bị gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, khi anh chọn không gia hạn hợp đồng với Liverpool sau 20 năm gắn bó.

Liverpool đã hành động nhanh chóng để đảm bảo có người thay thế Alexander-Arnold, tiến gần đến việc mua cầu thủ người Hà Lan Jeremie Frimpong từ Bayer Leverkusen với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 29 triệu bảng Anh.

Liverpool cũng đang đàm phán với chính Bayer Leverkusen về một thỏa thuận có khả năng phá kỷ lục chuyển nhượng trị giá 126 triệu bảng Anh cho Florian Wirtz. Và họ cũng đang thực hiện các động thái với Milos Kerkez của Bournemouth, hậu vệ trái đã có một mùa giải nổi bật tại Premier League, có khả năng có giá lên tới 40 triệu bảng Anh.

Kelleher nhiều khả năng không còn ở Liverpool mùa tới. ẢNH: GETTY

Vì thế, đây hứa hẹn sẽ là một kỳ chuyển nhượng mở màn vô cùng bận rộn và ấn tượng đối với nhà vô địch Premier League. Và Alexander-Arnold không phải là người duy nhất rời đi. Một số đồng đội của Alexander-Arnold đang cân nhắc tương lai của họ tại Liverpool. 4 ngôi sao Liverpool ám chỉ có thể ra đi khi sự nghiệp của họ có thể sớm ở nơi khác sau trận đấu cuối cùng của mùa giải với Crystal Palace.

Cầu thủ đứng đầu trong số đó là thủ môn Caoimhin Kelleher, người đã lọt vào mắt xanh của Brentford. Bayer Leverkusen đang hi vọng chiêu mộ thủ môn số 1 của Brentford là Mark Flekken. Vì thế, Brentford đang để mắt đến một hợp đồng trị giá 20 triệu bảng cho thủ môn người Ireland Kelleher nhằm thay thế cho Flekken.

Bản thân Kelleher không muốn mãi làm thân phận thủ môn dự bị cho Alisson tại Liverpool. Kelleher đã chia sẻ tham vọng trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ, nhấn mạnh mong muốn được chơi bóng thường xuyên trong một cuộc phỏng vấn.

"Tôi nghĩ tôi đã từng nói trước đây rằng tôi cảm thấy mình là số một", Kelleher nói, "Và tôi nghĩ mình đủ giỏi để chơi tuần này qua tuần khác. Đó là điều tôi đang hướng đến, rõ ràng là vậy. Mùa giải này, tôi đã đủ may mắn để chơi nhiều trận, nhưng vâng, chắc chắn là tôi đang hướng đến điều đó".

4 ngôi sao Liverpool ám chỉ có thể ra đi, trong đó có ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo CLB là Elliott. ẢNH: GETTY

Sau khi là số 2 của Alisson trong một thời gian dài, Kelleher sẽ tụt xuống thứ hạng thấp hơn nữa với sự xuất hiện của Giorgi Mamardashvili trị giá 29 triệu bảng từ Valencia. Thủ môn người Gruzia đã nói rõ rằng, sau khi ở lại Tây Ban Nha theo dạng cho mượn mùa giải trước, anh sẽ đến Anfield để chiến đấu để trở thành số 1.

Trong một tiết lộ khác, tinh tế hơn, Andy Robertson nói với Match of the Day rằng có lẽ vị trí của anh tại Liverpool không còn an toàn như trước nữa. Đội trưởng đội tuyển Scotland, hiện 31 tuổi, chỉ còn một năm trong hợp đồng với Liverpool. Anh hiểu rõ tình hình của mình sau khi Liverpool đưa Kerkez vào đội hình. Andy Robertson đã bóng gió về việc cân nhắc tương lai của chính mình.

"Rõ ràng là Liverpool sẽ có một mùa hè bận rộn, vì vậy chúng tôi cần xem mọi người đứng ở đâu", Andy Robertson nhận xét, "Nhưng đây là thời gian đặc biệt ở đây, tôi rất thích thời gian của mình Liverpool. Đó là tám năm đặc biệt, và tôi trân trọng từng khoảnh khắc được chơi trước những người hâm mộ này, đặc biệt là tại Anfield. Hôm nay là ngày đặc biệt”.

Tsimikas cũng có thể rời Anfield. ẢNH: GETTY

Harvey Elliott không thể kìm được nước mắt khi ôm cha mình trên sân sau trận hòa 1-1 của Liverpool với Crystal Palace vào ngày cuối cùng của mùa giải, và khả năng Elliott phải ra đi ngày càng cao sau khi chỉ được đá chính hai lần tại Premier League trong cả mùa giải.

Là cầu thủ ra sân thường xuyên dưới thời HLV Jurgen Klopp, Elliott thấy việc đá chính trong đội hình của HLV Arne Slot khó khăn hơn nhiều. Sau cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần ăn mừng danh hiệu Premier League của Liverpool, Harvey Elliott viết: "Câu lạc bộ này. Những người hâm mộ này, thành phố này, mãi mãi trong trái tim tôi. Cảm ơn vì một trải nghiệm tuyệt vời khác".

Harvey Elliott đã công khai cân nhắc tương lai của mình và không thiếu đội theo đuổi ở Premier League. Câu hỏi đặt ra là liệu có ai đáp ứng được mức định giá bán Harvey Elliott khoảng 40 triệu bảng Anh của Liverpool hay không, hoặc liệu Liverpool có sẵn sàng giảm giá hay không.

Tương tự như vậy, Kostas Tsimikas đã khiến người hâm mộ phải đoán già đoán non về sự nghiệp của anh tại Anfield, sau khi anh hồi tưởng về vinh quang của Liverpool trên phương tiện truyền thông xã hội.

Diaz (phải) nhận được sự quan tâm từ Barcelona. ẢNH: GETTY

Tsimikas chia sẻ cảm xúc của mình bên cạnh hình ảnh anh với chiếc cúp Premier League, anh nói rằng: "Khi còn là một đứa trẻ đá bóng ở Hy Lạp, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được ngày này - nâng cao chiếc cúp Premier League với tư cách là một cầu thủ của Liverpool FC. 5 năm ở CLB này đã dạy cho tôi biết ý nghĩa của việc không bao giờ bước đi một mình: thành phố này, đội bóng này và những người hâm mộ này đã đưa chúng tôi vượt qua mọi bước đi.

Tôi vô cùng tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được và biết ơn tất cả mọi người đã sát cánh cùng chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Trái tim của người Scouser Hy Lạp mãi mãi hướng về Liverpool”.

Giống như Kelleher, Tsimikas sẽ không được đảm bảo suất đá chính tại Liverpool khi Kerkez đến. Ngay cả khi Robertson ra đi, Tsimikas vẫn sẽ là người dự bị. 4 ngôi sao Liverpool ám chỉ có thể ra đi nhưng cũng còn những cầu thủ khác có tương lai không chắc chắn. Joe Gomez, Wataru Endo, Darwin Nunez, Federico Chiesa, Diogo Jota và Jarell Quansah đều có thể rời khỏi Liverpool để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.

Sau đó là tình hình của Ibrahima Konate và Luis Diaz. Konate đang đàm phán về một hợp đồng mới với Liverpool, nhưng Diaz đang được Barcelona quan tâm và có thể bị cám dỗ bởi việc chuyển sang Tây Ban Nha chơi bóng cho nhà vô địch La Liga.

HLV Arne Slot phải thay máu đội hình Liverpool mùa tới. ẢNH: GETTY

HLV Arne Slot của Liverpool thừa nhận sau trận hòa với Crystal Palace rằng ông cần phải đàm phán với một số cầu thủ Liverpool để tìm hiểu kế hoạch tương lai của họ. Chiến lược gia người Hà lan biết rằng một số cầu thủ dự bị của ông có thể muốn được ra sân thường xuyên hơn và có thể cần phải đến nơi khác để đạt được điều đó.

"Nếu chúng tôi cần tăng cường sức mạnh cho đội, chúng tôi sẽ làm vậy", HLV Arne Slot của Liverpool tuyên bố, "Bởi vì tôi vẫn chưa biết liệu tất cả các cầu thủ không chơi nhiều trong mùa giải này có muốn ở lại hay không, có hoặc không. Đây là điều chúng tôi sẽ tìm hiểu trong những tuần tới".

Trong khi người hâm mộ đang háo hức mong đợi những bản hợp đồng mới tiềm năng của Liverpool, với sự chú ý hướng đến Frimpong và Wirtz, sẽ không có gì ngạc nhiên khi chứng kiến ​​hàng loạt cầu thủ rời khỏi Anfield. Với những lời bàn tán về khả năng ra đi của một loạt cầu thủ, Liverpool cần phải thay thế cả đội hình trong mùa giải tới.