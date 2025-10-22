42 xã, phường ở Đồng Nai dừng chứng thực hợp đồng, giao dịch từ 1-11 22/10/2025 12:05

(PLO)- Từ ngày 1-11, 42 xã, phường ở tỉnh Đồng Nai chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký quyết định về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch của UBND xã, phường.

Theo đó, chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ UBND 42 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sang cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh (theo Điều 5 Nghị định 23/2015 của Chính phủ, quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2025).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-11 và áp dụng cho 42 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại thời điểm quyết định có hiệu lực, UBND xã, phường không được tiếp nhận và thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi đã được chuyển giao. Người dân sẽ thực hiện việc này tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Các việc chứng thực không được chuyển giao (không phải chứng thực giao dịch, hợp đồng) thì UBND các xã, phường vẫn thực hiện bình thường theo quy định.

Tỉnh Đồng Nai hiện có gần 5 triệu dân với 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 72 xã và 23 phường.