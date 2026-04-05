5 cách tăng năng lượng mỗi ngày không cần thay đổi chế độ ăn uống 05/04/2026 18:10

(PLO)- Tiếp xúc ánh nắng mặt trời buổi sáng và tập thể dục thường xuyên giúp bạn tăng năng lượng hiệu quả.

Ngủ đủ ít nhất bảy tiếng mỗi đêm và duy trì giờ giấc ngủ thức đều đặn cũng giúp tăng năng lượng. Việc dành thời gian tiếp xúc ánh nắng tự nhiên vào ban ngày hỗ trợ nhịp sinh học và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Vận động thường xuyên giúp tăng cường năng lượng bằng cách cải thiện tuần hoàn máu và tăng oxy cho cơ thể.

Hoạt động thể chất thường xuyên tăng cường năng lượng bằng cách cải thiện tuần hoàn máu, cung cấp oxy và giúp ngủ ngon hơn. Ăn uống lành mạnh là cách để có năng lượng bền vững. Tuy nhiên, những điều chỉnh nhỏ trong thói quen hàng ngày cũng tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Ưu tiên thói quen ngủ tốt

Chất lượng và sự đều đặn của giấc ngủ là chìa khóa duy trì năng lượng mỗi ngày. Chuyên gia khuyến nghị người lớn nên ngủ đủ từ bảy tiếng trở lên mỗi đêm để hoạt động tối ưu.

Giấc ngủ không bị gián đoạn giúp bạn bước vào giai đoạn REM (chuyển động mắt nhanh). Giai đoạn phục hồi này giúp ổn định cảm xúc, duy trì chức năng nhận thức và giữ vững mức năng lượng.

Việc duy trì lịch trình ngủ thức đều đặn cũng rất cần thiết. Bạn nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày để cơ thể được điều hòa.

Ngủ đủ giấc giúp duy trì nhịp sinh học ổn định. Đây là đồng hồ sinh học bên trong điều chỉnh năng lượng, sự tỉnh táo và hormone. Khi giấc ngủ dao động, cơ thể khó điều chỉnh, dẫn đến tình trạng mệt mỏi và uể oải.

Tạo thói quen thư giãn trước khi ngủ và hạn chế tiếp xúc ánh sáng xanh từ màn hình giúp bạn duy trì lịch ngủ tốt.

Tận dụng ánh nắng mặt trời buổi sáng

Nhiều người dành phần lớn thời gian ở nơi làm việc hoặc nhà riêng. Việc tiếp xúc ánh sáng nhân tạo quá nhiều có thể làm rối loạn nhịp sinh học.

Ánh nắng tự nhiên kích thích sản xuất melatonin, loại hormone hỗ trợ giấc ngủ. Melatonin được dự trữ và giải phóng vào ban đêm, giúp cơ thể thư giãn. Do đó, tiếp xúc ánh nắng vào đầu ngày giúp điều chỉnh nhịp sinh học hiệu quả.

Ngồi ngoài trời khi nắng hoặc đi bộ ngắn vào buổi sáng giúp điều chỉnh năng lượng và hỗ trợ giấc ngủ ngon.

Tham gia hoạt động thể chất thường xuyên

Vận động thường xuyên giúp tăng cường năng lượng bằng cách cải thiện tuần hoàn máu và tăng oxy cho cơ thể. Điều này giúp cải thiện sự tập trung và tỉnh táo.

Hoạt động thể chất bao gồm đi bộ, chạy bộ, khiêu vũ, nâng tạ, chơi thể thao hoặc làm việc nhà. Nếu ngồi yên cả ngày, bạn khó cảm thấy mệt mỏi để cơ thể phát tín hiệu đến giờ ngủ. Tập thể dục giúp cơ thể mệt mỏi tự nhiên vào cuối ngày để ngủ ngon hơn.

Uống đủ nước suốt cả ngày

Uống nước quan trọng không kém việc ăn uống. Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng khiến năng lượng giảm sút, dẫn đến mệt mỏi và giảm khả năng tập trung.

Người lớn nên uống lượng nước bằng một nửa trọng lượng cơ thể (tính bằng pound), chia đều trong ngày. Ví dụ, người nặng 150 pound cần khoảng 75 ounce nước (gần 10 cốc). Nhu cầu nước sẽ cao hơn ở những người tham gia nhiều hoạt động thể chất.

Quản lý căng thẳng

Không quản lý căng thẳng đúng cách làm giảm năng lượng đáng kể. Các hormone như cortisol có thể làm rối loạn giấc ngủ, giảm tập trung và tăng cảm giác kiệt sức.

Để kiểm soát căng thẳng, bạn có thể tập thiền, yoga hoặc các bài tập thở. Tập thể dục và các sở thích cá nhân cũng là cách giải tỏa tốt. Nếu gặp khó khăn tâm lý, hãy cân nhắc trao đổi với chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ.