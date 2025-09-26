5 điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 26/09/2025 15:15

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 về cơ bản sẽ được giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tới sẽ có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

Chiều 26-9, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

10 cái nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với nhiều thay đổi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị chiều nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thứ nhất, kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay với hơn 1.165.289 thí sinh đăng ký dự thi.

Thứ hai, đây là lần đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo phương án thi 2+2, với 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán và 2/9 môn học sinh tự chọn phù hợp với định hướng nghề ở giai đoạn THPT. Kỳ thi đồng thời thực hiện 2 quy chế, 2 bộ đề thi của 2 chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018. Do đó, số lượng cán bộ ra đề cũng đông nhất từ trước đến nay.

Thứ ba, kỳ thi có số lượng đề thi nhiều nhất từ trước đến nay, với số lượng môn thi tự chọn lớn nhất và tạo mọi điều kiện nhất cho thí sinh. Cụ thể, có những tỉnh chỉ có 1 thí sinh chọn một môn thi nhưng vẫn tổ chức như tỉnh Lai Châu chỉ có một em chọn thi Tin học hay Quảng Ninh chỉ có một em chọn môn Công nghệ công nghiệp.

Thứ tư, kỳ thi với sự chuyển đổi số mạnh mẽ khi 100% đề thi được chuyển qua đường truyền của Ban Cơ yếu Chính phủ. Từ đó, kỳ thi đảm bảo tính an toàn, bảo mật, hiệu quả, kinh tế cao.

Thứ năm, kỳ thi tốt nghiệp THPT rút ngắn thời gian tổ chức thi từ 4 buổi thi xuống còn 3 buổi thi.

Thứ 6, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được tổ chức sớm nhất từ trước đến nay từ phương án thi, quy chế, văn bản chỉ đạo công bố sớm.

Thứ 7, công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sâu sát nhất từ trước đến nay.

Thứ 8, công tác phối hợp tổ chức kỳ thi giữa các ban ngành, đơn vị diễn ra nhịp nhàng, nhuần nhuyễn hiệu quả nhất.

Thứ 9, công tác chuyên môn được đảm bảo tốt. Cụ thể, công tác ra đề, tổ chức thi, chấm thi, lên điểm, đều đúng kế hoạch, không có sự cố lớn, an toàn. Đặc biệt ở các môn tự chọn, nhiều môn thi, nhiều lựa chọn nhưng đã được tổ chức tốt, không xảy ra sai sót.

Và cuối cùng, công tác truyền thông được triển khai hết sức kịp thời đã phát huy hiệu quả. Thầy cô chủ động truyền thông quá trình trước, trong và sau kỳ thi.

5 điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NQ

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 về cơ bản sẽ được giữ ổn định như năm 2025. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6.

Ông Chương cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới sẽ có một số điều chỉnh nhằm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể có 5 điểm mới như sau:

Các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi sẽ được sửa đổi cho phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh. Đây là bước điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong khâu giám sát kỳ thi.

Về thủ tục, giấy tờ của thí sinh cũng có sự thay đổi theo hướng tinh gọn và thuận tiện hơn. Hồ sơ đăng ký dự thi sẽ chỉ lưu tại trường phổ thông, thay vì phải chuyển lên nhiều cấp như trước. Giấy báo dự thi và thẻ dự thi được gộp thành một loại duy nhất là Giấy báo dự thi do trường phổ thông cấp. Tương tự, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi cũng được tích hợp thành giấy chứng nhận kết quả thi, do trường nơi thí sinh đăng ký dự thi cấp phát.

Ở khâu phúc khảo, Bộ GD&ĐT sẽ rút ngắn thời gian nhận đơn và trả kết quả, giúp thí sinh sớm có thông tin (từ 10 ngày xuống 5 ngày) đồng thời hỗ trợ tiến độ tuyển sinh của các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh chặt chẽ hơn. Cụ thể, mọi bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải được đối thoại để bảo đảm tính khách quan, chính xác.

Đặc biệt, công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường ứng dụng trong tổ chức kỳ thi. Việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện trực tiếp qua hệ thống quản lý thi, thay cho hình thức gửi đĩa CD qua đường bưu điện như trước đây. Cách làm mới được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian, giảm khâu thủ công và tăng hiệu quả xử lý dữ liệu.