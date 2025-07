5 người bị triệu tập vì liên quan tin sai sự thật về Trường Đại học Yersin Đà Lạt 23/07/2025 19:38

(PLO)- Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng, triệu tập năm quản trị viên lập fanpage đăng sai sự thật về Trường Đại học Yersin Đà Lạt và các giảng viên, sinh viên của trường.

Ngày 23-7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (An ninh mạng), Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, triệu tập, làm việc với 5 trường hợp là các cá nhân quản trị, điều hành trang fanpage “YDL Confessions 3.0” trên Facebook.

Những người này gồm PXT (28 tuổi, trú xã Đông Tiền Hải, Hưng Yên), PMTP (25 tuổi, trú phường Lâm Viên, Lâm Đồng), NHL (21 tuổi, trú xã Xuân Hải, Khánh Hòa), TTYN (19 tuổi, trú phường Cam Ly – Đà Lạt, Lâm Đồng) và TTh (19 tuổi, trú phường Đô Vinh, Khánh Hòa).

Phòng An ninh mạng Công an Lâm Đồng làm việc với các quản trị viên.

Cụ thể, qua công tác đảm bảo an ninh mạng tại địa phương, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện thời gian qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện trang fanpage Facebook “YDL Confessions 3.0” đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến Trường Đại học Yersin Đà Lạt và đội ngũ giảng viên, sinh viên của trường.

Việc này khiến nhiều người ở trong và ngoài địa phương cho rằng đây là trang fanpage do Trường Đại học này quản lý.

Tuy nhiên qua điều tra, Phòng An ninh mạng xác định fanpage Facebook “YDL Confessions 3.0” không phải của Trường Đại học Yersin Đà Lạt tạo lập, quản lý.

Từ khi thành lập đến nay, trang “YDL Confessions 3.0” sử dụng, đăng tải nhiều hình ảnh, thông tin công khai về Trường Đại học Yersin Đà Lạt và có nhiều bài viết ẩn danh liên quan đến các cá nhân là cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường. Tuy nhiên, việc thu thập, sử dụng, đăng tải các thông tin, hình ảnh đều không được sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân nêu trên.

Giao diện fanpage “YDL Confessions 3.0”.

Ngoài ra, trang này còn có nhiều bài viết sai sự thật, bôi nhọ danh dự, uy tín của Trường Đại học Yersin Đà Lạt và tập thể Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng, Khoa, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên của trường, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sau khi triệu tập làm việc, các trường hợp quản trị viên nói trên thừa nhận những thông tin, hình ảnh liên quan đều do họ tự ý thu thập, đăng tải công khai và không được sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân.

Đội ngũ quản trị trang cũng thừa nhận việc đăng tải công khai nhiều bài viết mang tính “bốc phốt” cá nhân, thậm chí nhiều bài viết cố tình sử dụng tiếng lóng để ám chỉ các nội dung liên quan đến Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng, Khoa, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên của trường. Tuy nhiên, những nội dung đó hoàn toàn không kiểm chứng, không có tài liệu, bằng chứng chứng minh tính xác của thông tin trước khi đăng tải.

Một số trường hợp quản trị viên cũng thừa nhận đã từng nhận được liên hệ từ phía Trường Đại học Yersin Đà Lạt đề nghị phối hợp trong việc quản lý hoạt động của trang nhưng từ chối hợp tác, có thủ đoạn thay đổi tên trang fanpage, thêm thắt các thông tin khác vào phần giới thiệu…

Cơ quan Công an xử phạt PMTP 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Qua làm việc với cơ quan Công an, cả năm trường hợp trên đều đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PMTP về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Mức phạt là 7,5 triệu đồng.

Hiện cơ quan này đang củng cố hồ sơ đối với bốn trường hợp còn lại để xử lý theo quy định.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân đã cung cấp, gửi thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật cho trang fanpage “YDL Confessions 3.0” để xử lý.