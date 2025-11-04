6 phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng được giao 'giải cứu' 288 dự án đầu tư 04/11/2025 16:44

(PLO)- Sáu phó chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng các tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Ngày 3-11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ký quyết định thành lập sáu tổ công tác chuyên trách nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh này.

Có 288 dự án được phân bổ cho 6 tổ công tác, mỗi tổ do một phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công trình.

Các tổ công tác có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn để đề xuất áp dụng cơ chế tháo gỡ theo quy định của Trung ương.

Các tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để giải quyết những vấn đề liên ngành, tồn đọng.

Trước đó, giữa tháng 10-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập sáu tổ kiểm tra do sáu phó chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng kiểm tra, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.