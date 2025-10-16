68% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn 16/10/2025 14:52

(PLO)- Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Sáng 16-10, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn văn minh”.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Minh Việt, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, cho biết Việt Nam đang trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp xanh - sạch - tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm cung cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì phần lớn hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng trọt, chăn nuôi đều gắn chặt với tài nguyên nước.

Ông Vũ Minh Việt, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc bảo đảm cung cấp nước sạch ở khu vực nông thôn đang trở nên cấp thiết. Ảnh: NV

Ông Vũ Minh Việt cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1978/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược đề ra những mục tiêu trọng tâm như sau: Đến năm 2030, phấn đấu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật, trong đó ít nhất 65% người dân số sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung;

Tối thiểu 90% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trường học, trạm y tế vùng nông thôn có công trình nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn;

Tăng cường năng lực quản lý, phát triển hệ thống cấp nước nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu, bền vững về tài chính và vận hành hiệu quả.

Ông Giáp Mai Thùy, Phó Trưởng phòng Quản lý Nước sạch nông thôn, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ NN&MT), cho biết hiện toàn quốc có khoảng 68% hộ dân nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn. Trong đó có 60% hộ dân sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung, còn 8% hộ dân được cấp nước từ hệ thống cấp nước hộ gia đình.

"Các đơn vị đã và đang nghiên cứu, ứng dụng nhiều giải pháp như: giám sát chất lượng nước trực tuyến, công nghệ bể lọc tiếp xúc sinh học để xử lý nguồn nước nhiễm hữu cơ và amoni, vật liệu lọc đa tầng, kết hợp năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng trong cấp nước hộ gia đình để cải thiện chất lượng nước"- ông Giáp Mai Thùy nói.

Tại diễn đàn, ông Lương Văn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, thông tin cả nước hiện đang có khoảng 18.000 công trình cấp nước nông thôn, nhưng trong đó có tới hơn 6.000 công trình là những mô hình quy mô nhỏ.

Ông Lương Văn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cho biết, cả nước hiện đang có khoảng 18.000 công trình cấp nước nông thôn. Ảnh: NV

Bộ NN&MT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về quản lý nước sạch nông thôn. Trong đó đã quy định rõ từ khâu đầu tư, quản lý vận hành đến cơ chế huy động vốn xã hội hóa.

Nghị định này kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập hiện nay, tạo hành lang pháp lý thông suốt để thu hút doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ nước sạch.

"Nhà nước cần dành nguồn lực ưu tiên cho các vùng khó khăn, những nơi doanh nghiệp khó đầu tư do chi phí cao, hiệu quả thấp. Song song đó là việc huy động người dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công hoặc đất đai để xây dựng công trình"- ông Lương Văn Anh nhấn mạnh.