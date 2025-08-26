7 sai lầm khi tin rằng sữa tươi bổ hơn sữa tiệt trùng 26/08/2025 14:12

(PLO)- Uống sữa tươi, hay còn gọi là sữa thô, được nhiều người lầm tưởng là bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe hơn sữa đã tiệt trùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng những quan niệm này không có cơ sở khoa học, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng cho người dùng.

Uống sữa tươi bổ dưỡng hơn sữa tiệt trùng

Nhiều người cho rằng quá trình tiệt trùng sẽ phá hủy vitamin và khoáng chất tự nhiên trong sữa. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định quá trình này không làm ảnh hưởng đến các vitamin chính có trong sữa như B6, B12 và riboflavin, vì chúng có khả năng bền nhiệt.

Thực tế, ngay cả vitamin C có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt, thì hàm lượng của nó trong sữa cũng rất thấp.

Uống sữa tươi chứa nhiều chất béo có lợi hơn

Một số ý kiến cho rằng nhiệt độ tiệt trùng sẽ phá hủy các axit béo lành mạnh trong sữa. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng quá trình này hoàn toàn không làm thay đổi thành phần chất béo của sữa.

Uống sữa tươi tăng cường miễn dịch

Sữa tươi có chứa các chất kháng khuẩn như lactoferrin và một số enzyme, nhưng các nghiên cứu cho thấy những chất này không đủ để tiêu diệt vi khuẩn có hại có thể tồn tại trong sữa. Quá trình tiệt trùng cũng không làm giảm đáng kể các chất này.

Uống sữa tươi giúp tiêu hóa tốt hơn

Một lầm tưởng phổ biến là uống sữa tươi dễ tiêu hóa hơn sữa tiệt trùng. Những người ủng hộ cho rằng uống sữa tươi chứa các enzyme có lợi (lactase) giúp phân hủy đường lactose.

Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh bản thân sữa không chứa enzyme lactase. Hơn nữa, quá trình tiệt trùng không làm thay đổi cách cơ thể tiêu hóa sữa.

Uống sữa tươi giúp chống dị ứng và hen suyễn

Có một nghiên cứu cũ cho thấy trẻ em nông thôn uống sữa tươi ít bị dị ứng hơn. Nhưng nghiên cứu này chỉ thử nghiệm trên "sữa nông trại", và một nửa số mẫu đã được đun sôi (tức là tiệt trùng).

Các nghiên cứu khác cho thấy trẻ em bị dị ứng sữa vẫn có phản ứng dị ứng với cả sữa tươi và sữa tiệt trùng.

Uống sữa tươi giúp điều trị chứng không dung nạp lactose

Đây là một trong những quan niệm sai lầm nguy hiểm nhất. Uống sữa tươi không chứa vi khuẩn có lợi hay enzyme lactase để giúp những người không dung nạp lactose tiêu hóa dễ dàng hơn.

Việc uống sữa tươi có thể gây ra các triệu chứng khó chịu và không giúp cải thiện tình trạng bệnh.

Uống sữa tươi ngăn ngừa loãng xương tốt hơn

Các chuyên gia khẳng định cả uống sữa tươi và sữa tiệt trùng đều giàu canxi. Quá trình tiệt trùng hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi của cơ thể.

Do đó, không có bằng chứng nào cho thấy uống sữa tươi có khả năng ngăn ngừa loãng xương tốt hơn sữa tiệt trùng.