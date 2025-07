7 thói quen ăn uống khiến người trên 60 tuổi dễ bệnh tật và suy yếu 26/07/2025 09:43

Theo Eat This, Not That, bước sang tuổi 60 cơ thể bắt đầu trải qua nhiều thay đổi đáng kể về thể chất và trao đổi chất. Đây là thời điểm quan trọng để bạn điều chỉnh lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống nhằm duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, bên cạnh những thói quen lành mạnh nên duy trì, cũng có một số thói quen ăn uống phổ biến lại âm thầm gây hại cho sức khỏe người cao tuổi.

Dưới đây là những thói quen bạn nên tránh ở tuổi 60:

Không bổ sung đủ prebiotic

Prebiotic là dưỡng chất nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, yếu tố then chốt giúp cân bằng hormone, cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Theo chuyên gia Kara Landau (RD), người sáng lập The Prebiotic Dietitian, người cao tuổi thường có hệ vi sinh đường ruột kém đa dạng hơn, dễ dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Hãy bổ sung thực phẩm giàu prebiotic như hành tây, tỏi, khoai tây, củ đậu, yến mạch sống, các loại đậu và hạt điều, hạt dẻ cười,...

Ăn quá nhiều đường

Đường ẩn có mặt trong rất nhiều sản phẩm đóng gói như nước sốt, nước chấm, bánh mì công nghiệp,… gây nguy cơ tăng cân, tiểu đường và viêm mạn tính. Chuyên gia Kara Landau khuyên nên đọc kỹ thành phần trên nhãn thực phẩm, hạn chế các sản phẩm có đường nằm trong top đầu danh sách nguyên liệu.

Thiếu omega-3 và sterol thực vật

Khi tuổi tác tăng cao, hormone bảo vệ tim mạch suy giảm, khiến nguy cơ bệnh tim tăng lên. Vì vậy, việc bổ sung axit béo omega-3 (có nhiều trong cá béo, tảo, hạt lanh, óc chó,…) và sterol thực vật (có trong một số thực phẩm tăng cường) là điều rất cần thiết để hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cholesterol.

Không ăn đủ protein

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ bắp, sức mạnh và sức khỏe xương khớp. Người sau 60 tuổi có nguy cơ cao bị mất cơ nếu không nạp đủ protein. Hãy ưu tiên các thực phẩm giàu protein như trứng, cá hồi, thịt bò ăn cỏ, ức gà,… hoặc bổ sung thêm whey protein vào bữa sáng.

Không uống đủ nước

Người lớn tuổi thường ít cảm thấy khát, dẫn đến nguy cơ mất nước cao hơn. Mất nước có thể gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến chức năng thận, tiêu hóa và nhận thức. Hãy duy trì thói quen uống nước thường xuyên trong ngày, ngay cả khi chưa thấy khát.

Ăn khuya

Ăn khuya, đặc biệt là đồ ăn vặt dễ gây rối loạn đường huyết, tăng cân và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. Bên cạnh đó, việc ăn nhiều vào buổi tối sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt ở người cao tuổi.

Chế độ ăn thiếu chất xơ

Chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn và giảm viêm, tất cả đều rất quan trọng ở tuổi già. Chuyên gia Kara Landau khuyên nên bổ sung cả chất xơ hòa tan (tốt cho hệ vi sinh) và không hòa tan (giúp nhu động ruột) thông qua các thực phẩm như táo, quả mọng, yến mạch, đậu và đậu gà.