8 mẫu xe đã qua sử dụng giá 127 triệu đồng nhưng vẫn đáng tin cậy 01/09/2025 16:24

(PLO)- Với ngân sách khoảng 127 triệu đồng (tương đương 5.000 USD), việc tìm mua một chiếc xe đã qua sử dụng đáng tin cậy là một thách thức.

Dưới đây là 8 mẫu xe đã qua sử dụng đáng tin cậy mà nhiều người có thể cân nhắc để lái hàng ngày. Tuy nhiên, đây là mức giá chỉ phù hợp ở thị trường nước ngoài.

Honda Civic 2005 là lựa chọn lý tưởng với ngân sách eo hẹp. Ảnh: Honda.



Honda Civic 2005

Honda Civic 2005 là lựa chọn lý tưởng với ngân sách eo hẹp. Đây là xe đã qua sử dụng thế hệ thứ bảy của dòng này, nổi bật với sự thoải mái và không gian nội thất rộng rãi. Mẫu xe này đạt điểm độ tin cậy 4,7/5 theo Kelly Blue Book. Bạn nên ưu tiên phiên bản số sàn thay vì số tự động để đảm bảo độ bền.

Lexus ES 330 2006

Nếu muốn trải nghiệm xe hạng sang, Lexus ES 330 2006 là một lựa chọn đáng giá. Đây là phiên bản đáng tin cậy nhất của thế hệ thứ tư, được trang bị nội thất da, ốp gỗ thật cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn.

Với động cơ V6 218 mã lực, chiếc xe đã qua sử dụng này mang lại phong cách và sự thoải mái. Mặc dù có thể phải mua xe đã chạy gần 240.000 km, nhưng nếu được bảo dưỡng tốt, đây vẫn là một chiếc xe đáng tin cậy.

Toyota Camry 2006

Toyota Camry 2006 được xem là biểu tượng của dòng sedan thực dụng. Ảnh: Toyota.



Toyota Camry 2006 được xem là biểu tượng của dòng sedan thực dụng, bền bỉ và cực kỳ đáng tin cậy. Xe được trang bị động cơ 2AZ-FE bốn xi-lanh thẳng hàng gần như bất khả chiến bại. Điểm cộng lớn là bạn có thể tìm thấy nhiều xe đã chạy dưới 160.000 km với mức giá 127 triệu đồng. Mẫu xe này đạt điểm độ tin cậy 4,8/5 của KBB.

Honda Accord 2007

Nếu không thích Camry, Honda Accord 2007 là đối thủ đáng gờm. Đây là năm sản xuất cuối cùng của thế hệ thứ bảy, kết hợp thiết kế đơn giản với chất lượng và sự thoải mái.

Xe được trang bị động cơ K24 bốn xi-lanh tạo dựng danh tiếng về sự mượt mà và độ tin cậy tuyệt đối.

Toyota Matrix/Pontiac Vibe 2008

Xe đã qua sử dụng này được xây dựng dựa trên Toyota Corolla. Ảnh: Toyota.



Xe đã qua sử dụng này được xây dựng dựa trên Toyota Corolla, Toyota Matrix 2008 và người anh em Pontiac Vibe có không gian nội thất rộng rãi và tầm nhìn tuyệt vời.

Dù không nổi bật về trải nghiệm lái, nhưng những chiếc xe này lại cực kỳ bền bỉ và đáng tin cậy. Đây là lựa chọn tiết kiệm và tiện dụng nếu bạn cần thêm không gian.

Acura TL 2008

Acura TL 2008 là một trong những mẫu sedan phong cách và toàn diện nhất trong tầm giá. Dựa trên cùng nền tảng với Honda Accord, chiếc xe mang đến phong cách và nội thất chắc chắn.

Xe đã qua sử dụng này được trang bị động cơ V6 3.6 lít sản sinh công suất 258 mã lực, đủ mạnh mẽ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Toyota Corolla 2008

Toyota Corolla 2008 là một trong những chiếc xe tốt nhất bạn có thể mua. Ảnh: Toyota.



Toyota Corolla 2008 là một trong những chiếc xe tốt nhất bạn có thể mua với ngân sách eo hẹp. Mặc dù không hào nhoáng, nhưng nó cực kỳ bền bỉ, thoải mái và an toàn.

Xe có động cơ 1ZZ bốn xi-lanh thẳng hàng cùng với hộp số sàn mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Ford Crown Victoria 2011

Ford Crown Victoria 2011 là một chiếc sedan cuối cùng được trang bị động cơ V8. Nhờ được các đội xe cảnh sát và taxi sử dụng, nó đã tạo dựng được danh tiếng về độ bền và khả năng làm việc chăm chỉ. Dù không tiết kiệm nhiên liệu, nhưng chiếc xe đã qua sử dụng này cực kỳ mạnh mẽ và phụ tùng dễ kiếm.