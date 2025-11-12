89 tuổi vẫn minh mẫn, chuyên gia 'khai tử' món ăn nhiều người đang dùng 12/11/2025 08:08

Chuyên gia dinh dưỡng huyền thoại Marion Nestle (89 tuổi) nổi tiếng với những lời khuyên thẳng thắn về ăn uống. Bà chia sẻ bí quyết sống lâu của mình chỉ gói gọn trong vài quy tắc đơn giản: tập trung vào thực phẩm nguyên chất, ăn ít đi và tránh xa các loại thực phẩm siêu chế biến.

Theo chuyên gia, tập trung vào thực phẩm nguyên chất và tận hưởng từng bữa ăn là phương pháp sống thọ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Chế độ ăn uống của bà Marion Nestle, chuyên gia dinh dưỡng đến từ New York, hướng đến sự đơn giản, tập trung vào thực phẩm nguyên chất và tận hưởng từng bữa ăn.

Marion Nestle, hiện sinh sống tại Thành phố New York và Ithaca, là một nhân vật có uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng. Bà đã đưa ra những lời khuyên thẳng thắn trong nhiều thập kỷ. Những lời chỉ trích mạnh mẽ của bà đối với ngành công nghiệp thực phẩm đã giúp bà trở nên nổi tiếng. Thông điệp cốt lõi của Marion là: Thực phẩm nguyên chất nhìn chung lành mạnh hơn thực phẩm chế biến sẵn, và người tiêu dùng cần cảnh giác với các chiến thuật tiếp thị khéo léo.

Thực đơn: "Ăn thực phẩm, không quá nhiều, chủ yếu là thực vật"

Trong cuộc phỏng vấn ngày 5-11 với tờ The Washington Post, bà Marion đã chia sẻ cái nhìn thoáng qua về chế độ ăn uống của bà ở tuổi 89. Bà nói: “Tôi làm theo câu thần chú nổi tiếng của Michael Pollan (nhà báo và giáo sư người Mỹ): Ăn thực phẩm, không quá nhiều, chủ yếu là thực vật”.

Bà định nghĩa thực phẩm là không qua chế biến hoặc chế biến càng ít càng tốt. “Không phải siêu chế biến. Tôi thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ giải quyết được vấn đề”, bà nói.

“Điều đó không có nghĩa là tôi hoàn hảo. Tôi là người ăn tạp. Tôi ăn tất cả mọi thứ. Tôi chỉ không ăn nhiều vì quá trình trao đổi chất giảm theo tuổi tác. Tôi ăn khá lành mạnh, nhưng tôi không ám ảnh về điều đó. Nếu tôi có một ngày ăn uống kém, tôi cũng không lo lắng. Rõ ràng là những gì tôi đang ăn có tác dụng với tôi vì tôi đã 89 tuổi và tôi vẫn còn ở đây”, chuyên gia Marion cho biết.

Thực đơn hàng ngày của chuyên gia dinh dưỡng Marion Nestle

Khi được hỏi bà ăn gì, Marion chia sẻ: “Tôi bắt đầu ngày mới bằng cà phê từ 8 đến 9 giờ sáng. Tôi sẽ uống một vài tách cà phê nhạt với sữa, không đường. Tôi không đói cho đến khoảng 10 giờ 30 hoặc 11 giờ sáng. Đó là lúc tôi thường ăn yến mạch”.

Về bữa trưa, bà cho biết: “Bữa trưa của tôi hoàn toàn không đều đặn. Đôi khi tôi sẽ ăn salad. Hoặc nếu tôi ăn trưa với ai đó, tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì có trong nhà hàng. Nếu tôi ở nhà tại Thành phố New York, tôi sẽ thu hoạch bất cứ thứ gì đang mọc trên sân thượng của mình. Đào, anh đào, quả mâm xôi và quả việt quất mà tôi trồng đã hết mùa. Nhưng tôi vẫn còn một ít rau diếp và cà chua. Tôi sẽ ra ngoài và hái những thứ đó. Tôi có thể cắt một ít phô mai hoặc ăn với đậu phộng, kèm theo một ít bánh mì”.

Về bữa tối, bà nói: “Tùy thuộc vào tình hình. Tôi chỉ không ăn nhiều. Nhưng tôi thực sự thích salad. Tôi có thể ăn salad hai lần một ngày. Nếu tôi ở nhà, tôi có thể ăn một quả trứng, kèm bánh quy giòn và phô mai”.

Lời khuyên: Tôi không thích thực phẩm siêu chế biến

Khi được hỏi về một số món ăn yêu thích, Marion trả lời: “May mắn thay, tôi thích rất nhiều món ăn đơn giản. Tôi thích rau, trứng và phô mai. Tôi cũng ăn một số thực phẩm siêu chế biến, nhưng không nhiều. Tôi không thích thực phẩm siêu chế biến có danh sách thành phần dài. Hầu hết chúng đều không ngon đối với tôi. Tôi thực sự thích rau. Tôi thích độ giòn, hương vị và màu sắc của chúng. Điều đó giúp việc ăn uống lành mạnh trở nên dễ dàng hơn”.

Marion nói thêm rằng bà không dùng thực phẩm bổ sung. Bà giải thích rằng bà ăn uống lành mạnh và nghĩ rằng mình không cần chúng.

Khi được hỏi liệu bà có lời khuyên nào cho mọi người không, bà nói: “Ăn uống lành mạnh trong xã hội ngày nay rất khó khăn vì bạn phải tự mình chống chọi với cả một ngành công nghiệp thực phẩm. Ngành công nghiệp đó đang cố gắng bán cho bạn những thực phẩm có lợi nhuận cao nhất nhưng lại kém lành mạnh nhất”.

Tuy nhiên, theo bà, một điều bạn có thể làm là đọc nhãn thực phẩm, vì có rất nhiều thông tin quan trọng trên đó.