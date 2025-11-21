Acecook Việt Nam 10 năm liên tiếp vào ‘Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam’ 21/11/2025 11:18

(PLO)- Ngày 19-11, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam chính thức được vinh danh trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025, xuất sắc đạt Top 4 ngành Hàng Tiêu Dùng và Top 8 toàn thị trường trong khối Doanh nghiệp lớn, theo khảo sát thường niên do Anphabe – đơn vị tư vấn chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam – tổ chức.

Thành tích năm nay càng trở nên ý nghĩa khi Acecook Việt Nam đồng thời kỷ niệm 30 năm kể từ ngày bán hàng đầu tiên và thương hiệu Hảo Hảo tròn 25 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam. Đây cũng là năm đánh dấu 10 năm liên tiếp (2015–2025) Acecook Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp nhân văn và luôn tiên phong kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc cho người lao động.

10 năm liên tiếp thăng hạng “Best Places To Work”

Trong chặng đường 10 năm (2015–2025), thứ hạng của Acecook Việt Nam liên tục tăng trưởng ấn tượng: từ Top 15 (2015) lên Top 11 (2016), Top 9 (2017), Top 8 (2018 và 2020), Top 6 (2021–2022), Top 5 (2023–2024) và bứt phá lên Top 4 ngành Hàng Tiêu Dùng năm 2025 – mức cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, Acecook Việt Nam còn nằm trong Danh sách Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam 2025 dựa trên kết quả bình chọn của 7,000 sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Acecook Việt Nam nhận giải Best Places To Work 2025.

Những kết quả này phản ánh sự nỗ lực không ngừng của Acecook Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp cho người lao động.

Những năm qua, Acecook Việt Nam đã và đang triển khai đồng bộ các chính sách nhân sự toàn diện, nhất quán với định hướng lấy con người làm trung tâm. Doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc - nơi mọi nhân sự đều được tôn trọng, lắng nghe và trao quyền để phát huy tiềm năng của mình và tạo nên những giá trị tích cực để đóng góp cho xã hội.

Tinh thần đổi mới sáng tạo được khuyến khích mạnh mẽ thông qua các chương trình phát huy sáng kiến được tổ chức thường xuyên, giúp nuôi dưỡng động lực cải tiến liên tục trong toàn hệ thống. Nổi bật, chương trình “Phong trào sáng kiến đặc biệt 2025” đã diễn ra thành công, nhận về gần 300 sáng kiến từ tất cả CBCNV với các ý tưởng mang tính đột phá và có tỷ lệ thực thi cao.

Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam còn chú trọng chăm sóc toàn diện đời sống tinh thần và thể chất cho người lao động, từ khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tư vấn tâm lý, đến các lớp kỹ năng sống và hoạt động thể thao nội bộ.

Acecook Việt Nam nằm trong danh sách Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam

Công tác an toàn lao động luôn được ưu tiên hàng đầu với các khóa đào tạo định kỳ và hệ thống giám sát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó, chính sách phúc lợi linh hoạt cũng được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng nhóm nhân sự, bao gồm thưởng lễ Tết, hỗ trợ học tập cho con em, các chế độ nghỉ phép, trợ cấp sinh hoạt và nhiều quyền lợi thiết thực khác. Chính những chính sách toàn diện này tạo nên nền tảng để Acecook Việt Nam duy trì một môi trường làm việc nhân văn, bền vững và tràn đầy cảm hứng.

Nỗ lực xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc

Song song với việc đặt con người làm trung tâm của sự phát triển, Acecook Việt Nam còn không ngừng đầu tư để tạo dựng một môi trường làm việc hạnh phúc. Sứ mệnh “Cook Happiness” không chỉ được thể hiện qua những sản phẩm gửi đến người tiêu dùng, mà còn được cụ thể hóa ngay trong nội bộ thông qua các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Nổi bật là “concert” kỷ niệm 30 năm, hội tụ hàng nghìn nhân viên từ khắp mọi miền cùng để cùng nhau chia sẻ niềm tự hào về hành trình phát triển, tạo nên bầu không khí kết nối mạnh mẽ và lan tỏa tinh thần “Cook Happiness” theo cách tự hào và đầy cảm xúc.

Tập thể Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải tại chương trình, đây là năm thứ 10 công ty có mặt trong bảng xếp hạng.

Để tiếp tục lan tỏa giá trị 3HAPPY, Acecook Việt Nam đã đổi mới Hệ giá trị doanh nghiệp, định hình rõ hơn bản sắc của mình trên hành trình phát triển bền vững. Trong đó, 5 tinh thần hành động: Chính trực, Hợp tác, Tự chủ trách nhiệm, Đổi mới, Vượt trội chính là nền tảng của đội ngũ nhân sự để cùng nhau hành động hướng đến mục tiêu chung, tạo ra những giá trị hạnh phúc cho xã hội.

Nhờ những nỗ lực xuyên suốt ấy, Acecook Việt Nam đạt được sự ghi nhận “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025” trong suốt 10 năm qua. Danh hiệu này không chỉ phản ánh mức độ hài lòng của nhân viên mà còn chứng minh rằng môi trường làm việc hạnh phúc là giá trị được Acecook Việt Nam đầu tư nghiêm túc, nhất quán và dài hạn.

Trong thời gian tới, Acecook Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy giá trị, củng cố văn hóa doanh nghiệp, mở rộng các hoạt động phát triển nội lực, nâng cao phúc lợi và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc hơn nữa cho hàng nghìn người lao động.