Ăn khoai tây thường xuyên: Lợi ích tuyệt vời ít người biết

(PLO)- Khoai tây thường xuyên sẽ hỗ trợ xương, tim, miễn dịch và tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

Khoai tây là loại rau tự nhiên không chứa gluten, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nghiên cứu cho thấy khoai tây có thể hỗ trợ sức khỏe xương, tim, miễn dịch và tiêu hóa khi được sử dụng trong chế độ ăn uống cân bằng.

Ăn khoai tây thường xuyên sức khỏe xương được cải thiện. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cải thiện sức khỏe xương

Khoai tây cung cấp kali và phốt pho. Đây là hai chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe xương. Một củ khoai tây cỡ vừa còn vỏ cung cấp khoảng 15% đến 28% nhu cầu kali hằng ngày. Ăn nhiều trái cây và rau củ có liên quan đến mật độ xương tốt hơn.

Giảm huyết áp

Kali làm tăng bài tiết natri qua nước tiểu, giúp điều hòa huyết áp. Một nghiên cứu cho thấy những người tham gia áp dụng chế độ ăn nhiều kali đã có lợi ích đáng kể về huyết áp tâm thu.

Các thực phẩm này bao gồm khoai tây luộc, nướng hoặc thực phẩm bổ sung kali. Giới chuyên gia tin rằng, theo thời gian, sự thay đổi như vậy sẽ có ý nghĩa về mặt lâm sàng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Khoai tây hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ chất xơ và kali. Đây là những chất dinh dưỡng mà nhiều người thường thiếu hụt.

Nướng, quay, hấp hoặc rang với một lượng nhỏ dầu ô liu là những cách chế biến tốt cho tim mạch. Cần hạn chế khoai tây và các sản phẩm từ khoai tây chiên rán.

Giảm viêm, tăng miễn dịch

Khoai tây chứa vitamin C, loại vitamin tan trong nước thiết yếu có đặc tính chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp giảm viêm bằng cách loại bỏ các gốc tự do (các phân tử phản ứng do quá trình trao đổi chất tạo ra gây tổn thương tế bào).

Vỏ khoai tây cũng chứa quercetin, một loại flavonol giúp hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách giảm viêm. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để xác định rõ tác dụng này.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Khoai tây chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, rất cần thiết để duy trì sức khỏe đường ruột. Loại củ này cũng chứa tinh bột kháng, hoạt động như một chất prebiotic nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi và cân bằng hệ vi sinh.

Thực phẩm giàu chất xơ như khoai tây giúp duy trì nhu động ruột đều đặn. Chất xơ hòa tan làm mềm phân, trong khi chất xơ không hòa tan đẩy nhanh quá trình tiêu hóa.

Hỗ trợ quản lý cân nặng

Yếu tố quan trọng để giảm cân bền vững là duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng. Ăn khoai tây hấp, nướng, quay hoặc rang thường xuyên có thể giúp đạt mục tiêu giảm cân.

Các món này có hàm lượng natri và chất béo bão hòa tối thiểu. Khoai tây có lượng calo vừa phải, ít chất béo và giàu chất xơ giúp no lâu.

Cải thiện sức khỏe làn da

Khoai tây là nguồn cung cấp vitamin B, vitamin C, carotenoid và các hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa. Việc tăng cường hấp thụ chất chống oxy hóa có liên quan mật thiết đến sức khỏe làn da.

Cải thiện độ nhạy insulin

Việc nấu chín, làm nguội và hâm nóng khoai tây có thể làm tăng hàm lượng tinh bột kháng, từ đó giúp cải thiện độ nhạy insulin. Tuy nhiên, ăn nhiều khoai tây, đặc biệt là khoai tây chiên, lại liên quan đến nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 cao hơn.

Nếu có yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, hãy trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn phù hợp. Hạn chế thực phẩm chiên rán là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.