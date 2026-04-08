Án mạng từ chuyện cầm tay, ôm ngang hông bạn gái người khác 08/04/2026 15:13

(PLO)- Nhí và Hiếu đi ăn chung với nhóm thanh thiếu niên, rồi Nhí gây án mạng cho bị hại do người này có hành động cầm tay, ôm ngang hông bạn gái Hiếu.

Ngày 8-4, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhí tù chung thân về hai tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nhí gây án mạng do tức giận bị hại có cử chỉ không đúng với bạn gái của bạn mình.

Hại bị cáo Nhí và Hiếu tại tòa ngày 8-4. Ảnh: NHẪN NAM

Cùng trong vụ án này, tòa tuyên phạt Huỳnh Trung Hiếu 17 năm tù cùng về hai tội danh trên.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc mỗi bị cáo phải bồi thường hơn 174 triệu tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

HĐXX nhận định, các bị cáo và bị hại có quen biết, không có mâu thuẫn từ trước. Mâu thuẫn nhỏ chỉ phát sinh do không hài lòng với cử chỉ, lời nói của bị hại trong lúc có sử dụng rượu bia…

Theo tòa, trong vụ án có hai bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội, trong đó bị cáo Nhí thực hiện tội phạm tích cực, quyết liệt nhất, trực tiếp gây ra cái chết cho bị hại. Bị cáo Nhí có nhân thân xấu, nhiều lần bị kết án nhưng vẫn chưa thể hiện thái độ tuân thủ pháp luật mà còn phạm tội nghiêm trọng hơn.

Bị cáo Hiếu thống nhất ý chí phạm tội với Nhí; mượn dao Nhí đâm bị hại nhưng do không biết dùng dao nên bị cáo mới không thực hiện được hành vi phạm tội này, sau đó bị cáo đưa dao lại cho Nhí đâm bị hại rồi gây ra án mạng.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 23-4-2025, Hiếu điều khiển xe máy đến nhà Nhí để rủ Nhí đến nhà TTN ăn uống. Trước khi đi, Nhí mang theo cây dao gấp. Hiếu biết Nhí mang theo dao.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Nhí, Hiếu tới nhà TTN để ăn uống cùng với một nhóm thanh, thiếu niên. Trong lúc ăn uống, STP ngồi gần bạn gái của Hiếu, có những hành động như nắm tay, ôm ngang hông nên Hiếu không thích P và có ý định dùng dao đâm P.

Do biết Nhí có mang theo dao nên Hiếu kêu Nhí đưa dao cho Hiếu. Nhí đồng ý đưa cây dao thì Hiếu bỏ vào túi quần và tiếp tục ngồi ăn uống. Hiếu thấy P vẫn có những hành động với bạn gái của mình nên tức giận, cự cãi với P và lấy dao đâm P. Tuy nhiên do Hiếu không biết cách bật lưỡi dao ra và được mọi người can ngăn nên Hiếu bỏ dao vào túi quần.

Khoảng 10 phút sau, Nhí nhìn P và nghe P nói về việc ở đây không ai dám đụng P nên Nhí tức giận, đứng dậy đến chỗ P ngồi, dùng chân đạp trúng vai P làm người này ngã vào tường. P đứng dậy cự cãi với Nhí rồi chạy ra phía sau nhà lấy cây kéo, chạy đến chỗ Nhí và Hiếu đang đứng ở sân trước, hai bên xảy ra ẩu đả… Nhí đã dùng dao tấn công P khiến nạn nhân tử vong.

Theo kết luận giám định, cây dao các bị cáo sử dụng là dao gấp, thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định tại Thông tư số 75 của Bộ Công an, hướng dẫn một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.