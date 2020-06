Bánh kẹo trộn ma túy được rao bán trên mạng

Sáu tháng, khởi tố trên 10.000 kẻ phạm tội về ma túy Trong sáu tháng đầu năm 2020, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an các địa phương đã chủ trì, phối hợp với nhiều lực lượng chức năng phát hiện 9.038 vụ, bắt giữ 12.620 kẻ phạm tội về ma túy; thu giữ trên 181 kg heroin, hơn 1,4 tấn ma túy tổng hợp, hàng trăm ký cần sa, khởi tố 8.039 vụ với 10.018 bị can. C04 chủ trì, phối hợp cùng nhiều cơ quan phát hiện 40 vụ, bắt giữ 131 người; thu giữ trên 440 kg ma túy các loại, bảy khẩu súng, hơn 2,3 tỉ đồng… Hiện có sáu vụ, 19 bị can đang được cơ quan này thụ lý.