Ngày 29-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ phá chuyên án, bắt Nguyễn Sỹ Hải (51 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi cho vay lãi nặng.



Tang vật súng, đạn, dao, kiếm thu giữ của Nguyễn Sỹ Hải. Ảnh: CA.

Thời gian qua, Hải mua sắm súng, đạn, mở dịch vụ tài chính, thực chất là cho vay nặng lãi.

Khám xét nơi ở của Hải, công an phát hiện, thu giữ một súng côn (bên trong súng có 05 viên đạn), 25 viên đạn, 5 dao kiếm các loại, 2.400 USD và 150 triệu đồng, 150 giấy vay tiền. Ban chuyên án cũng thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan.



Nguyễn Sỹ Hải bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Từ năm 2018 đến nay, Hải đã cho nhiều người dân, sinh viên vay tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng với lãi suất rất cao.

Bản thân Hải đã có tới 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam giữ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.