Bắt nhóm chuyên rạch mùng cướp tài sản

Ngày 16-3, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Phi (26 tuổi, ngụ xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.



Phi (bìa trái) là người cầm đầu băng trộm. Ảnh: CA

Tiếp đó, công an đã bắt tạm đồng phạm của Phi là Trần Công Giang (36 tuổi), Võ Thanh Tùng (30 tuổi, cùng ngụ huyện Thăng Bình) về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an đang lấy lời khai những người khác để làm rõ vai trò đồng phạm.

Theo điều tra, cuối năm 2019, tại huyện Hòa Vang và địa bàn giáp ranh thuộc huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) xảy ra nhiều vụ trộm với tài sản lớn hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, tối 6-10-2019, ông NĐV (32 tuổi, ngụ xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) thức dậy thì phát hiện mùng ngủ bị rạch rách nham nhở. Kiểm tra kỹ thì phát hiện mất nhiều vàng, tiền mặt để ngay đầu giường nằm với tổng trị giá 130 triệu đồng.



Hình ảnh Phi đi bán dây chuyền tại tiệm vàng. Ảnh: Cắt từ camera tiệm vàng

Tương tự, rạng sáng 13-12-2019, bà Th. (56 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) đề phòng trộm nên ôm theo túi xách vào mùng đi ngủ. Đến nữa đêm, bà này nghe tiếng động nên tỉnh giấc thì phát hiện có người rạch mùng. Tên trộm vẫn lao vào giật túi xách của bà Th. rồi bỏ chạy. Tài sản bị mất gồm dây chuyền, nhẫn, vòng vàng trị giá hơn 60 triệu đồng.

Qua hình ảnh camera, công an phát hiện Phi đi bán sợi dây chuyền của bà Th. tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Công an bắt đầu đeo bám các hoạt động của Phi và đồng phạm sau đó bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phi khai nhận là người thực hiện vụ giật túi xách của bà Th. một mình. Phi còn khai đã cùng đồng phạm thực hiện nhiều vụ trộm ở huyện Hòa Vang và Quảng Nam.



Xe đi trộm mà Phi sử dụng nhằm mục đích tăng tốc nhanh. Ảnh: CA

Năm 2017, nhóm này bị Công an TP Hội An bắt giữ. Sau khi ra tù thì tìm nhau “hội ngộ” nhưng do dùng ma túy, cờ bạc lại không có việc làm nên tiếp tục đi trộm để có tiền tiêu xài. Nhóm này do Phi cầm đầu và thanh niên này luôn sử dụng xe Raider khi gây án vì tăng tốc nhanh, có thể dễ dàng “cắt đuôi” nếu bị truy đuổi. Khi đi trộm nhóm nay luôn mang theo dao lam và sẵn sàng rạch mùng để trộm.