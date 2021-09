Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Đặng Anh Tùng (Tùng Inox, 26 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn An Giang) theo lệnh truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Như PLO đã đưa tinm ngày 5-12-2020, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước và tình cờ gặp nhau nên Trần Hoàng Tân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thiện (27 tuổi, cùng ngụ huyện Thoại Sơn) tiếp tục cự cãi rồi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Thiện gọi điện thoại cho Trung Minh Chiến (32 tuổi, làm công nhân ở Bình Dương) hỗ trợ, sau đó Chiến rủ thêm 11 người bạn từ Bình Dương về dự đám cưới cùng tham gia. Nhóm chiến đi xe 16 chỗ đến rước Thiện và một số người khác đi đến gặp Tân.



Đặng Anh Tùng (Tùng Inox). Ảnh: QM

Khi gặp nhau ở ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, nhóm Tân (khoảng 6 người ) dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên 2 phát nên nhóm của Thiện lên xe lấy dao tự chế tấn công lại. Hai nhóm lao vào hỗn chiến. Hậu quả Tân bị chém thương tật 9% và Trần Minh Triết (nhóm của Tân) thương tật 30%.

Sau khi gây án, nhóm của Chiến lên xe về lại Bình Dương, nhưng xe đi đến phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên thì bị nhóm của Huỳnh Văn Tèo (tức Tèo 72 mục ruồi, 37 tuổi) khoảng 10 người chặn, đập bể kính xe ô tô và dùng dao, mã tấu tấn công. Hậu quả khiến 6 người trong xe bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Qua điều tra, công an xác định Tùng có tham gia hỗn chiến trong nhóm người trên và Tùng bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã Đặng Anh Tùng về tội gây rối trật tự công cộng.



Những người liên quan đến vụ hỗn chiến bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo công an, sau khi bỏ trốn Tùng đi nhiều nơi sinh sống. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ được Tùng tại phường Bình Chuẩn, TP An, tỉnh Bình Dương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã di lý Tùng về An Giang và bàn giao cho Công an huyện Thoại Sơn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Thoại Sơn và TP Long Xuyên đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục người về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.