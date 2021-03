Cảnh báo mạo danh công an gọi điện 'bỏ bom', lừa đảo

Ngày 24-3, Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho hay đã phát cảnh báo về việc xuất hiện kẻ mạo danh cán bộ Công an huyện này với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lãnh đạo Công an huyện An Lão, gần đây ở địa phương này xuất hiện kẻ giả mạo cán bộ công an huyện gọi điện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, cho thuê xe… đặt các sản phẩm dịch vụ với số lượng lớn và nhờ mua card điện thoại di động.

Sau khi nhận được mã card điện thoại thì đối tượng không nhận các sản phẩm như đã đặt hàng, gây thiệt hại cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ; đồng thời làm mất uy tín Công an huyện An Lão.

Cụ thể, ngày 17-3, một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0907.924.598 tự xưng tên Hoàng, cán bộ Công an huyện An Lão, gọi đến một quán ăn ở xã An Hòa, huyện An Lão đặt 10 bàn tiệc và nhờ chủ quán mua cho 10 card điện thoại mệnh giá 200.000 đồng, hẹn 17 giờ cùng ngày sẽ đến. Tuy nhiên, đến giờ hẹn thì không thấy ai đến quán.

Cùng thời điểm trên, một người cũng tự giới thiệu là cán bộ Công an huyện An Lão gọi điện thoại đến cơ sở dịch vụ, thuê một ô tô đến Công an huyện An Lão để đi công việc. Khi tài xế đưa xe dịch vụ đến địa chỉ đã hẹn, gọi vào số điện thoại đặt xe thì không người nghe máy.