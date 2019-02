Công an Điện Biên thông tin vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, nhận định: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức manh động, dã man, được dư luận xã hội hết sức quan tâm. “Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy, quá trình phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, dùng chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi phạm tội” - ông nói. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh các bị can. Với thành tích phá án trên, chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích bắt nhanh những kẻ liên quan.